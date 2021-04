In Fortnite könnt ihr schon bald die Rolle von Heldin Aloy aus dem Endzeit-Spiel “Horizon Zero Dawn” übernehmen – vorausgesetzt, ihr kauft den Skin im In-Game-Shop. Auf PS4 und PS5 gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, an das Outfit zu kommen.

Wann erscheint der Skin? Der neue Aloy-Skin wird ab dem 16. April 2021 im Fortnite-Shop zu erhalten sein – neben anderen Gegenständen aus “Horizon: Zero Dawn”. Das ganze Paket besteht aus:

Dem Outfit „Aloy“

Einem Rücken-Accessoire „Lohebehälter“

Der Spitzhacke „Aloys Speer“

Dem Hängegleiter „Grauhabicht“

Der Lackierung „Schildweberin“

Und dem Emote „Herz in Sicht“

Außerdem gibt es einen Ladebildschirm namens „Aloy die Himmelsbeobachterin“, wenn man die Gegenstände nicht einzeln, sondern im Paket kauft. Wer Fortnite auf PS5 spielt, kriegt auch noch einen alternativen Stil namens “Eisjägerin Aloy” dazu.

Dieses Seit könnt ihr bald bekommen

Wer ist das? Aloy ist die Heldin des Spiels “Horizon: Zero Dawn”, das 2017 exklusiv für die PlayStation 4 erschien und 2020 auch auf Steam veröffentlicht wurde. Sie ist eine starke, schnelle Jägerin, die sich in erster Linie im Kampf gegen Maschinen-Tiere beweisen muss. Horizon: Zero Dawn ist Aloy ist die Heldin des Spiels “Horizon: Zero Dawn”, das 2017 exklusiv für die PlayStation 4 erschien und 2020 auch auf Steam veröffentlicht wurde. Sie ist eine starke, schnelle Jägerin, die sich in erster Linie im Kampf gegen Maschinen-Tiere beweisen muss. Horizon: Zero Dawn ist eines der besten Endzeit-Spiele überhaupt und wird mit “Horizon: Forbidden West” eine Fortsetzung auf PlayStation 4 und 5 bekommen.

Aloy-Cup lässt PlayStation-Spieler schon früher um den Skin kämpfen

So läuft das Turnier: Exklusiv auf PS4 und PS5 wird es ab Mittwoch, den 14. April, den sogenannten “Aloy-Cup” geben, in dem Spieler das Skin-Paket noch vor dem Release am 16. April gewinnen können – wenn sie unter den besten Spielern ihrer jeweiligen Region sind.

Man tritt dabei als Duo an und muss so viele Punkte wie möglich sammeln. Die gibt es zum einen für das möglichst lange Überleben im Match, zum anderen für Eliminierungen. Bonuspunkte gibt es für Eliminierungen per Bogen. Das passt zu Aloy, die in Horizon ebenfalls vor allem auf das Jagdinstrument setzt. In der neuen Urzeit-Season von Fortnite ist der Bogen eine der wichtigsten Waffen.

Wer an dem Turnier teilnehmen möchte, muss allerdings ein Epic-Konto mit mindestens Level 30 sowie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben.

Sondermodus mit Lara Croft und Aloy schickt euch auf die Jagd

Im Spezialmodus übernehmt ihr die beiden Heldinnen

Aloy ist nicht die einzige Heldin, die aktuell in Fortnite unterwegs ist. Lara Croft kam mit dem Start der Season ebenfalls auf die Insel und gehört zu den Skins im neuen Battle Pass.

Im neuen Modus “Ein tolles Team! Aloy & Lara” könnt ihr als Duo Matches bestreiten, in denen ihr automatisch mit einem der Skins ausgerüstet werdet. Der Clou: Es wird keine Waffen zum einsammeln geben, sondern ihr müsst euch mit Aloy auf den Bogen oder Lara auf die Zwillingspistolen verlassen. Die Waffen könnt ihr allerdings mittels Crafting im Laufe des Matches verbessern. Dazu sollt ihr Jagd auf die Wildtiere der Fortnite-Insel machen.

Der Modus könnte eine etwas andere Spielerfahrung sein, als man das vom normalen Battle Royale auf der Fortnite-Insel gewohnt ist. Lara Croft sorgte schon vor kurzer Zeit für einen neuen Modus, der sich ebenfalls wie ein ganz anderes Fortnite anfühlte.