Im Lara-Croft-Modus spielt ihr Fortnite völlig anders als sonst

Was danach folgt, ist keines der gewohnten Scharmützel inklusive Schnell-Bau-Schlachten, sondern eher eine Art Rätselspiel. Mithilfe verschiedener Utensilien wie dem Bogen, dem Harpunierer oder dem Greifhaken müsst ihr kleine Aufgaben lösen und die richtigen Wege finden, um in der Villa voranzukommen.

Hier steckt der Modus: Ihr findet den Modus “Das Geheimnis des Croft-Anwesens” zwar in einer eigenen Playlist, landet darüber aber direkt im Kreativmodus, wo die Villa errichtet wurde. Alternativ kommt ihr auch über den Kreativmodus an sich in die Villa, oder ihr nutzt den Code “0116-9392-3142”.

