Bei Sony startet die „Play At Home“ Initiative. Die soll Menschen dabei helfen, zu Hause zu bleiben und die Zeit beispielsweise mit Spielen zu verbringen. Zu diesem Zweck verschenkt Sony zwei Games für die PS4.

Das ist „Play at Home“: In einem Blogeintrag betont Sony, dass man seine „Verantwortung als Home-Entertainment-Plattform“ in der aktuellen Krise sehr ernst nehme. Deswegen bittet Sony die Spieler, so weit es geht, zu Hause zu bleiben – und möchte mit der Initiative dabei helfen.

Zum einen richtet Sony einen Fond für unabhängige Spielstudios ein, die aufgrund der Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Zum anderen gibt es zwei Gratis-Spiele für alle PS4-Gamer.

Beide Spiele könnt ihr ab dem 16. April gratis bis zum 6. Mai 2020 im Store herunterladen.

Diese Spiele bekommt ihr gratis

Sony verschenkt Knack 2 und Journey für PS4

Das sind die Spiele: Mit Knack 2 und Journey können sich Spieler zwei ältere Spiele für die PS4 herunterladen, die durchaus einen Blick wert sind. Bei Journey handelt es sich fast schon um eine Art Gaming-Kunstwerk, in dem ihr eure Figur durch malerisch gestaltete Welten schweben lasst, bis ihr einen weit entfernten Berg erreicht. Die namensgebende, wunderschöne Reise ist aber das Ziel.

Den zweiten Titel, Knack 2, bekommen Spieler ausschließlich in Deutschland und China. Außerhalb dieser Länder bietet die Initiative „Uncharted: The Nathan Drake Collection“, die es zuletzt im Januar bei PS Plus gab.

Was ist Knack 2? Beim zweiten Spiel handelt es sich ebenfalls um ein farbenfrohes Spiel, das aber von deutlich mehr Action geprägt ist. Es setzt den PS4-Launch-Titel Knack fort und versetzt euch in die namensgebende Figur, mit der ihr euch durch hübsch gestaltete Level hüpft und prügelt. Dabei könnt ihr eure Form verändern und jede Menge verschiedene Kampfmoves lernen – bei Bedarf auch im lokalen Multiplayer, zu zweit auf der Couch. Knack 2 haben unsere Kollegen von Gamepro getestet und zeigen sich durchgängig angetan von dem Spiel.

Knack 2 eignet sich gut für ein paar gemeinsame Spielstunden mit der Familie – und ist damit ideal für Spieler, die gerade zu Hause bleiben.

Ihr sucht noch mehr Koop-Spiele, mit der ihr eure PS4 beschäftigen könnt? Dann werdet ihr in unserer Liste der besten Multiplayer-Games für PS4 2020 fündig.