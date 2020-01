Es ist jetzt schon bekannt, was die neuen kostenlosen „PS Plus“-Spiele für den Januar 2020 werden: Es sind Uncharted: The Nathan Drake Collection und der Goat Simulator. Wir schauen drauf, was das für PlayStation-Plus-Spiele sind, wann Ihr sie downloaden könnt und wie die ersten Reaktionen ausfallen.

Was ist da los? Eigentlich dachte man, die kostenlosen PS4-Spiele werden erst ab dem 1. Januar um 17:30 Uhr bekanntgegeben, aber es ist schon ein offizielles Video von PlayStation Deutschland aufgetaucht: Das hat die beiden kostenlosen Spiele enthüllt.

Offenbar ist das Video einige Stunden zu früh live gegangen – ein klassischer Leak. Das Video wurde mittlerweile wieder gelöscht.

Das sind die beiden kostenlosen Titel:

Uncharted: The Nathan Drake Collection – die kam am 7. Oktober 2015 raus

Goat Simulator – das wurde am 1. August 2015 veröffentlicht

Uncharted Nathan Drake Collection PS4

Um was geht’s? Das sind 3 ältere Spiele aus der Uncharted-Reihe, die 2015 als Remastered für die PS4 erschienen sind. Ursprünglich sind Action-Adventures für die PS3:

Uncharted: Drakes Schicksal

Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 3: Drake’s Deception

Die Uncharted-Reihe folgt Nathan Drake auf seinen Abenteuern in der Third-Person-Perspektive. Der hangelt und kämpft sich durch die Welt. Zudem muss er Rätsel lösen.

Die Uncharted-Reihe gilt als stilbildende und prägende Action-Adventure-Reihe für die PlayStation und das seit mehr als einem Jahrzehnt.

Wie kam das 2015 auf Metacritic an? Die Nathan Drake Collection steht bei 86% auf Metacritic.

Kritiker sprachen von einer technisch gelungenen Umsetzung: Das seien 3 der besten PlayStation-Spiele aller Zeiten. Einige merken aber kritisch an, dass die Spiele nicht gut gealtert sind.

Für wen lohnt sich der Download? Für jeden, der Uncharted noch nicht gespielt hat und der ein Faible für Action-Adventure oder Spiele hat, die wie ein Kinofilm inszeniert sind.

So viel kostet die Collection im PS Store: Regulär wird Uncharted: The Nathan Drake Collection im PS Store für 19,99€ geführt.

Goat Simulator PS4

Was ist das für ein Spiel? Bei Goat Simulator steuert ihr eine Ziege in der Third-Person-Perspektive.

Das Spiel ist eine Art Satire auf Open-World-Spiele, weil man in der Welt lauter Unsinn anstellen kann, ohne einem wirklichen Sinn zu folgen, dafür aber absurde Achievements bekommen kann.

Wie kam das auf Metacritic an? Goat Simulator hat in der PS4-Version lediglich 58% auf Metacritic.

Kritiker nennen es ein „beklopptes, lustiges Party-Spiel“, aber Goat Simulator gebe Spielern nichts Bedeutsames zu tun, abseits des skurrilen Gags, eine Ziege zu steuern.

Für wen lohnt sich der Download? Für Neugierige, die Spaß dran haben, Unsinn in einem absurden Spiel anzustellen und sich eine kurze Weile die Zeit vertreiben wollen.

So viel kostet Goat Simulator im PS Store: Der Goat Simulator kostet im PS Store regulär 8,99€.

PlayStation Plus Januar 2020 wird eher kritisch gesehen

Wie ist die erste Reaktion auf die beiden kostenlosen Spiele? Für die beiden kostenlosen PS4-Spiele im Januar 2020 gibt’s eher Kritik. Das Video steht bei 197 Likes und 381 Dislikes.

Gerade Goat Simulator wird kritisiert – das halten erste Kommentare für einen Witz.

Die Uncharted-Trilogie halten viele PS4-Spieler für sehr gut. Die Titel gehören aber zu den Spielen, die viele PS4-Gamer bereits gespielt haben. Allerdings heißt es auch, gerade Teil 1 und 2 wären „nicht gut gealtert“, dennoch rät man Spielern die Trilogie zu spielen, wenn sie das noch nicht getan hätten.

Wann kommen die Spiele? Ab dem 7. Januar 2020 werden Besitzer von PS Plus die beiden Spiele kostenlos für die PS4 herunterladen können.

Was sind die PS Plus Spiele im Dezember 2019? Noch einige Tage lang könnt Ihr den starken Shooter Titanfall 2 und das Motorrad-Spiel „Monster Energy Supercross“ kostenlos herunterladen, wenn Ihr ein PS-Plus-Abo habt.

Gerade der Download von Titanfall 2 lohnt sich besonders. Hier hat es zu einem beträchtlichen Anstieg der Spielerzahlen geführt, dass Titanfall im Dezember 2019 bei den PS Plus Spielen dabei war.