Die PS4-Spiele für Playstation Plus für Januar 2020 „verspäten“ sich: Erst am 1. Januar 2020 werden die 2 kostenlose Spiele bekanntgegeben. Durch die Verschiebung der Tage kommt es zu einem ungewöhnlichen Ablauf der begehrten Gratis-Games.

Die Gratis PS4-Spiele, die es monatlich gibt, werden normalerweise am letzten Mittwoch im Monat bekanntgegeben und in der Woche darauf am Dienstag veröffentlicht. Doch im Gegensatz zum letzten Jahr liegt der nächste Dienstag auf dem 31. und befindet sich noch im Dezember. Die Spiele würden so zu früh erscheinen.

Der nächstmögliche Mittwoch für die Bekanntgabe ist erst der 1. Januar 2020. Durch diese Verschiebung im Ablauf sind aktuell einige Spieler etwas verwirrt und fragen: Wann gibt Sony bekannt, was die neuen Gratis-Spiele werden?

Wann werden die PS-Plus-Spiele bekannt gegeben?

Die PS Plus Spiele werden gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit am 1. Januar 2020 bekanntgegeben.

Eine Woche später, am 7. Januar 2020, können sie dann auf PS4 heruntergeladen werden.

Dadurch haben zumindest Unentschlossene oder jene, die es bisher verdrängten und wegschoben, noch mehr Zeit für den kostenlosen Download der PS Plus-Spiele aus dem Dezember. Wer es bis zum 7. Januar allerdings immer noch nicht getan hat, bekommt dann keine Chance mehr.

Was sind die PS Plus-Spiele im Dezember? Es gibt aktuell noch den gefeierten Shooter Titanfall 2 und das spaßige Motorrad-Spiel Monster Energy Supercross kostenlos.

Wir können sagen, dass sich der Download bei Titanfall 2 definitiv lohnt. Die „Promotion“ über PS Plus sorgt gerade auch dafür, dass die Spielerzahlen beim gut bewerteten Shooter steigen:

PS Plus bringt Titanfall 2 auf der PS4 endlich die Spieler, die es verdient

Was ist Playstation Plus? Ein Playstation Plus-Abo benötigt man, wenn man die Online-Features der Playstation nutzen und in Genuss einiger Vorteile kommen möchte:

PlayStation Plus-Abonnenten erhalten:

Online-Multiplayer in vollem Umfang

Monatliche Spiele

Automatischer Download von Spiel-Patches im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas.

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store

Die besten kostenlosen Spiele für die PS4, einige davon brauchen nicht mal PS Plus, haben wir euch übrigens hier aufgeführt: