Find Your Next Game: Seht hier unser Programm mit Multiplayer-Spielen im Frühling

Find Your Next Game gibt es jetzt auch als Frühlings-Edition. Wieder einmal werden wir euch im Zuge des Events die neuesten Games vorstellen und zeigen, was in etablierten Multiplayer-Games aktuell los ist. Schaut vorbei in unseren Streams!

Das ist FYNG: Bei Find Your Next Game (kurz FYNG) stellen wir von MeinMMO euch zusammen mit unseren Kollegen von der GameStar und der GamePro die heißesten und aussichtsreichsten Games vor. Vom 20. bis zum 29. April gibt es von uns daher Reviews und Previews, Streams und Videos, und exklusive Infos zu etablierten und kommenden Titeln.

Diesmal steht die Spring Edition an, in der wir euch einen dicken Batzen an neuen Spielen vorstellen wollen und teils exklusives Gameplay aus kommenden Titeln zeigen werden. Und natürlich sind wieder eine ganze Reihe an MMOs und Multiplayer-Spielen dabei:

Hood: Outlaws and Legends

The Elder Scrolls Online

The Day Before

Valorant

Conan Exiles

Die Spiele werden euch in Streams von der MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski und dem MMORPG-Redakteur Alexander Leitsch vorgestellt sowie unseren Kollegen von der GameStar und GamePro. Und natürlich bekommt ihr auch diverse Artikel zu lesen, die von den Redakteuren und Autoren der drei Webedia-Gaming-Seiten verfasst werden.

Alles Wichtige im Überblick

Das ist der Programmplan für den 20. bis 22. April

Wann geht’s los?

Die ersten Artikel zu FYNG: Spring Edition erscheinen am Dienstag, den 20. April auf MeinMMO, GameStar und GamePro

Die FYNG-Streams gehen los am 20. April um 17:00 Uhr

Wo kann ich die Streams schauen? Die Streams könnt ihr wie immer auf unseren Streaming-Kanälen schauen:

Wo gibt es die Artikel? Die täglichen FYNG-Artikel werdet ihr in dem entsprechenden Hub direkt in einem Überblick sehen können:

Also schaut vorbei, plaudert mit uns im Stream-Chat und schreibt uns eure Meinung zu den Games, die wir behandeln werden.

Wir freuen uns auf euch!

Über unseren Hauptsponsor

NordVPN ist einer der meistgenutzten Internet Security Provider weltweit. Mit mehr als 5.500 superschnellen Servern in 59 Ländern ist NordVPN perfekt für alle, denen Geschwindigkeit und Sicherheit im Online-Gaming wichtig sind. DDoS-Attacken, Bandbreiten-Drosselung und Inhalts-Restriktionen gehören mit NordVPN der Vergangenheit an.