WoW: Erster echter Leak zum neuen Addon – Versteckter Erfolg verrät Detail

Ein erster echter Hinweis zur nächsten Erweiterung von World of Warcraft ist aufgetaucht. Das Reittier der Collector’s Edition spoilert, wohin die Reise geht.

In den letzten Tagen und Wochen gab es bereits viele Leaks zur nächsten Erweiterung für World of Warcraft, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der BlizzCon 2023 vorgestellt wird. Während man den Wahrheitsgehalt der bisherigen Leaks noch bezweifeln konnte, gab es nun den ersten handfesten Hinweis – und der stammt aus dem Datamining. Ein erster Erfolg verrät, welchen Bonus es für die „Heroic“-Edition des nächsten Addons gibt – und das könnte Story-Implikationen haben.

Was wurde gefunden? Die Dataminer haben einen Erfolg ausgelesen. So gibt es in den Spieldaten versteckt bereits das Achievement „Heroic Edition: Algarian Stormrider“. Dieser Erfolg ist im Stil der bisherigen Boni für den Kauf der Heroic-Edition einer neuen Erweiterung – es handelt sich dabei also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit um ein neues Reittier.

Wie sich die Zwerge in Khaz Algar wohl entwickelt haben? Bald erfahren wir es … vielleicht.

Was spoilert das? Das Interessante an diesem Erfolg ist der Name. Auch wenn wir nicht genau wissen, was ein „Algarian Stormrider“ ist, der Name ist verdächtig. Denn der Name ist nicht komplett neu, sondern existiert bereits im Spiel – in Form einer Erwähnung von „Khaz Algar“. Dieser Ort wurde erstmals im überarbeiteten Uldaman von Dragonflight erwähnt.

Was wissen wir zu Khaz Algar? In einem Bericht zu den Irdenen (den Vorfahren der Zwerge) erfahren wir, dass die titanischen Wächter eine Reihe von Irdenen in den Sektor AR-938 geschickt haben, um einige „geologische Anomalien“ zu untersuchen.

Die ausgesandten Irdenen fielen allerdings dem Fluch des Fleisches zum Opfer und begannen eine ähnliche Transformation durchzumachen, wie die die heute bekannten Zwerge von Eisenschmiede – und das, obwohl sie an einem ganz anderen Ende der Welt waren.

Diese neuen Zwerge nannten den Sektor AR-938 später „Khaz Algar“ – sie formten damit also ihr eigenes Königreich.

Ob die nächste Erweiterung also in der Nähe von Khaz Algar spielt, ist damit zwar nicht zu 100 % bewiesen – aber da das neue Reittier sich schon am Namen dieses Ortes bedient, erscheint das doch sehr wahrscheinlich.

Mehr zur nächsten WoW-Erweiterung erfahren wir wohl spätestens am 3. November – denn dann findet die BlizzCon 2023 statt.