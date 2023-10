Spieler von Diablo 4 sind nach der Ankündigung optimistisch: Season 2 „sieht vielversprechend aus“

Am 17. Oktober startet Season 2 in Diablo 4 und die Community scheint in Bezug auf die kommenden Änderungen vorsichtig optimistisch zu sein. Sie sagen: Das Spiel bewegt sich in eine positive Richtung.

Für die erste Season in Diablo 4 hagelte es Kritik – ein Patch kam sogar so schlecht an, dass Blizzard sich mit einem Notfall-Stream an die Community wandte.

Auch das Endgame wurde stark kritisiert – vor allem Vielspieler langweilten sich grob ab Level 80. Andere Spieler raten ihnen: rast nicht bis Stufe 100.

Bezüglich des Endgames kritisierten Spieler unter anderem, dass sich Diablo 4 nur an die Hauptkarte halte.

Für Season 2 sind einige Verbesserungen in Diablo 4 geplant, die das Endgame, das Leveln und das Inventarsystem betreffen. Auf Reddit zeigen sich die Spieler derzeit vorsichtig optimistisch – viele sind zuversichtlich und freuen sich auf die neuen Inhalte.

Season 2 von Diablo 4 startet am 17. Oktober:

„Das Spiel könnte aus der Beta-Phase herauskommen“

In einem Beitrag auf Reddit schreibt der Nutzer „IndependentGlum8316“ am 4. Oktober, dass sich der Livestream von den Entwicklern zu den Neuerungen in Diablo 4 wie ein Erfolg nach dem anderen angefühlt habe.

Er schreibt dort:

Es scheint, als ob sie alles, was das aktuelle Diablo 4 schlecht macht, überdenken und versuchen, es zu verbessern. Ob sie damit Erfolg haben, müssen wir noch sehen. Können sie es vermasseln? Absolut. Aber bisher sieht das sehr vielversprechend aus. Also ja, nennt mich naiv, nennt mich dumm […]. Aber ich freue mich wirklich. Das Spiel könnte wirklich aus der Beta-Phase herauskommen, Jungs. IndependentGlum8316 via Reddit

Das sagt die Community: Der Thread verzeichnet aktuell um die 1.000 Kommentare, einige Spieler stimmen IndependentGlum8316 zu und teilen seinen Optimismus. Ein Nutzer schreibt: „Ich kam tatsächlich nur her, um das Gleiche zu sagen, nämlich dass der Optimismus zunimmt.“

Auch -Kritias- stimmt zu: „So viele gute Sachen. Ein großer Schritt in die richtige Richtung.“ Auch andere zeigen sich zuversichtlich. Ein Nutzer schreibt: „Das Spiel hat nicht viel Tiefe, aber es ist immer noch ein großer Fortschritt gegenüber Season 1. Es bewegt sich auf jeden Fall in eine positive Richtung.“

Der Nutzer infinity_yogurt merkt an, dass die Änderungen das schnellere Leveln vereinfachen und dadurch höhere Chancen bestehen, mehrere Charaktere in einer Season spielen zu können. Dafür wäre allerdings hilfreich, wenn man seine Paragon-Punkte einfacher zurücksetzen könnte (via Reddit).

Ein weiterer Nutzer schreibt im Beitrag „Es sieht gut aus. Sie haben das gut gemacht. Ich wünschte nur, es gäbe mehr soziale Funktionen.“ Dem stimmt IndependentGlum8316 zu, er möchte Dungeons mit random Leuten machen können.

Änderungen, wie die Option, die gesamte Kampagne mit dem Seasoncharakter überspringen zu können, 40 % schneller zu leveln und eine erhöhte Monsterdichte sind nur einige der bedeutendsten Neuerungen, die mit der Season of Blood einziehen werden.

Darüber hinaus bringt sie 22 neue Vampirkräfte für eure Charaktere mit:

