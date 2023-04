Spieler erreicht 402 Tage nach dem Release von Elden Ring das Max-Level – „Jetzt kannst du endlich spielen“

Im Februar 2022 war die Welt im „Elden Ring“-Fieber. Das knackige Soulslike-Actiongame zog Millionen Spieler in den Bann, manche sind heute noch viel in der Zwischenwelt unterwegs. So wie Reddit-User Fireman_Artsen – der hat jetzt das Max-Level erreicht.

Elden Ring schlug zum Release ein wie eine Bombe. Die Wertungen waren auf Anhieb gut, begeisterte Spieler strömten auf die Server und im Februar 2023 meldeten die Entwickler über 20 Millionen verkaufte Exemplare.

Was für ein Meilenstein. Und dabei handelt es sich eigentlich um einen bockschweren Nischentitel, der seine Spieler auffrisst und vernichtet.

Doch Elden Ring war zu gut: die durchdachte Open World, die hohe Qualität zum Release, das motivierende Spielprinzip. Das grimmige RPG überzeugte selbst Normalo-Gamer. Auch die geringe Auswahl an neuen Games spielte Elden Ring Anfang 2022 in die Karten.

Über ein Jahr nach Release meldet sich nun ein Spieler auf Reddit, der absolut nicht genug von Elden Ring bekommen kann und für das Max-Level gefeiert wird.

Die Community von Elden Ring feiert manche Spieler wie Legenden. Mehr dazu im Video:

500 Stunden, um alle Werte zu maxen – Level 713

Fireman_Artsen postete im Subreddit von Elden Ring ein Handyfoto von seinem TV. Zu sehen sind seine Werte, alle auf 99 und sein Level 713:

Mehr als 11.000 Upvotes sammelte der Thread innerhalb von 6 Tagen. 1.000 Kommentare voller Glückwünsche und blöder Sprüche schmücken seinen Erfolg.

Darunter dürfen auch die Sprüche aus der legendären South-Park-Folge zu World of Warcraft nicht fehlen. So schreibt User Saendra: „Glückwunsch, jetzt kannst du endlich das Spiel spielen“.

Der Max-Levler Fireman_Artsen gibt auch noch ein paar Infos zu seinem Erfolg. So habe er über 700 Stunden in Elden Ring verbracht, allerdings auf unterschiedlichen Charakteren. Er schätzt, dass gut 500 Stunden auf dem Max-Level-Charakter liegen.

Unsere Webedia-Kollegen von MMG rechneten aus, dass es um die 1.692.558.415 Runen braucht, um Level 713 zu erreichen (via millenium.org).

Öfter fällt auch die Frage, wie er das gemacht hat oder ob er Tipps zu Runen-Farmen hat. Allerdings kann Fireman_Artsen da nur wenige Tipps geben, er hat einfach gezockt:

Das ist mein Release-Day-Charakter, also habe ich die meiste Zeit seines Lebens nur gespielt. PvP, Koop, NewGame+. Es war mir egal, bei einem optimalen PvP-Level aufzuhören, also habe ich einfach weitergemacht. Dann sammelte ich alle Waffen und Rüstungen, kam ins NewGame+8 und erkannte, dass das maximale Level in Reichweite war, also habe ich einfach losgelegt. Hab lange Zeit Albinaurics gefarmt, wurde aber auch oft beschworen.

Mal wieder eine irre Leistung in einem Spiel, das dich fressen und mit einem Schlag erledigen möchte. Geduld, Ausdauer und Bock auf Elden Ring für über 400 Tage. Hut ab.

Elden Ring hat das Gaming-Jahr 2022 geprägt wie nur wenige andere Spiele und das Soulslike-RPG geht noch weiter. Mit „Shadow of the Erdtree“ kommt ein DLC kommen frische Inhalte und eine neue Geschichte.

Bis zu welchem Level habt ihr euch gequält? Welches NewGame+ habt ihr erreicht? Lasst einen Kommentar mit euren Errungenschaften da oder schreibt uns eure Meinung zum Thema.