Neues Update aktiviert in Elden Ring ein langersehntes Feature – Sorgt jetzt für große Enttäuschung

Elden Ring bekommt trotz seines einjährigen Alters ab und an Updates, die Waffen anpassen und Probleme beheben. Der neueste Patch brachte jedoch auch das Raytracing mit sich, ein Feature, das viele Spieler sehnlichst erwartet haben. Warum dieses jetzt aber so enttäuschend ist, zeigen wir euch hier.

Um welches Update handelt es sich? Es handelt sich hierbei um das Update 1.09, welches am 23. März erschienen ist. Neben einigen Anpassungen im PvP und dem allgemeinen Balancing war die größte erwartete Änderung die Implementierung von Raytracing.

Das Feature hatten Fans schon seit dem Release von Elden Ring auf dem Schirm, jedoch wurde dieses nicht von Anfang an bereitgestellt. Nun ist es jedoch so weit, Raytracing kann auf PS5, Xbox Series X und PC aktiviert werden, nur überzeugen kann es nicht. Wir zeigen euch, warum.

Raytracing soll Grafik verbessern – Enttäuscht jetzt viele Fans

Was ist Raytracing? Die Funktion von Raytracing soll das Gaming im Grunde realistischer gestalten. Spiele mit solch einem implementierten Feature besitzen realistischere Schatten, Beleuchtungen sowie Reflexionen und Spiegelungen.

Das sorgt dafür, dass die Welt nicht so künstlich wirkt. Auch Elden Ring wollte sich dieses Feature aneignen, jedoch wurde es nicht so gut umgesetzt, wie sich das die Fans erhofft hatten.

Wie sieht Raytracing in Elden Ring aus? Der bekannte Dark Souls- und Elden Ring-Leaker Lance McDonald hat sich auf seinem PC das neue Raytracing-Feature genauer angeschaut. Dazu hat er drei Bilder geknipst, die einmal Elden Ring ohne und zweimal mit Raytracing zeigen.

Auffallend sind vorerst nur die zunehmenden Schatten der Vegetationen, die in den Zwischenlanden entdeckt werden können. In Räumen oder Dungeons gibt es laut dem Leaker kaum bis gar keine visuellen Änderungen. Obendrauf berichtet Lance auch davon, dass seine GeForce 2070Super Verluste in seiner Performance erleidet, wenn er Raytracing einschaltet.

Auf der PS5 sowie der Xbox hat der Leaker keine Tests durchgeführt, man kann aber davon ausgehen, dass die Ergebnisse auf diesen Plattformen gleich, wenn nicht sogar schlechter sind.

Was sagen die Fans zum Update? Das Update kommt bezüglich des Raytracings gar nicht gut an. Spieler sind enttäuscht, denn das Feature sorgt für Probleme in Elden Ring. Spieler schreiben deshalb auf Twitter:

„Ich habe es selbst versucht, aber das Spiel stürzt nur eine Sekunde nach dem Laden ab“, meint @AnxiousAsh21.

„Und hier dachte ich, sie würden sich wirklich Mühe geben, den Performance-Modus auf Konsolen der Next-Gen-Konsolen zu reparieren. Ich schätze, dass 20 Millionen Verkaufserlöse woanders hingegangen sind“, denkt sich @Icewallowcumin.

„Wenn du mir sagen würdest, dass das gleiche Bild dreimal wiederholt wird, würde ich dir vollkommen glauben“, sagt @Izcarielo zum Vergleich von Lance.

„Der schlechteste Kompromiss einer Option, den ich je in einem Spiel gesehen habe. Es ist im Grunde so gut wie das Spiel auf 25 FPS zu beschränken, ohne zusätzlichen Nutzen, lol“, schlussfolgert @Mitsuakikaz.

Lohnt sich Raytracing einzuschalten? Blickt man nun auf die Ergebnisse von Lance McDonald lässt sich feststellen, dass sich Raytracing in Elden Ring gar nicht lohnt. Das System bietet euch keine nennenswerten Vorteile, die einen Verlust in der Performance rechtfertigen können. Solltet ihr euch also große Hoffnungen im Raytracing von Elden Ring gemacht haben, müssen wir euch enttäuschen, lasst lieber die Finger davon.

Was haltet ihr vom Raytracing? Habt ihr das Feature auf eurer Konsole oder dem PC selbst getestet oder habt ihr gleich die Finger davon gelassen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

