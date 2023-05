Der Twitch-Streamer Asmongold ist bekannt für seine oft kritischen Meinungen zu Spielen wie Diablo 4 und WoW. Ein Fan wirft ihm nun vor, Spiele damit für andere kaputtzumachen. Das möchte der Streamer nicht auf sich sitzen lassen.

Warum hat Asmongolds Meinung so viel Gewicht? Der texanische Streamer lockt mit seinen Twitch-Kanälen Asmongold und zackrawrr, auf dem er seit einiger Zeit hauptsächlich unterwegs ist, regelmäßig tausende Zuschauer an. Viele seiner Ansichten werden zudem als kurze Clips noch auf YouTube verbreitet.

Bekannt ist Asmongold zwar hauptsächlich im Zusammenhang mit WoW, für das er eine Art Hassliebe zu empfinden scheint, doch er ist auch ein großer Fan des Diablo-Franchise. Mit der Free2Play-Alternative Path of Exile hat er ebenfalls schon hunderte Stunden verbracht.

Neben seinen Fans können sich also durchaus auch Spieler, die nicht zu Asmongolds regelmäßigen Zuschauern gehören, aufgrund seiner Reichweite und Erfahrung für die Meinung des Streamers interessieren.

Kein Wunder also, dass viele Spieler sein Urteil über die Beta von Diablo 4 erwarteten.

Fans kritisieren, dass Asmongold zu viel meckert

Warum sollte man dennoch nicht auf Asmongold hören? Am 15. Mai erschien ein Post mit dem Titel “Hört auf, auf Asmon zu hören” im inoffiziellen Subreddit zu Diablo 4. Darin rief der Nutzer “Rickytentoes” dazu auf, sich das Spiel nicht von dem Streamer kaputt machen zu lassen.

In jedem Review-Video, das ich von diesem Typen gesehen habe, beschwert er sich. “Das ist zu schwach”, “Dieses Feature ist scheiße.” Ich bin mir ziemlich sicher, dass sein ganzes Gimmick darin besteht, sich zu beschweren. Nekros sind nicht ätzend. Der Druide kann absolut zerstören. Es gibt Videos, die das beweisen. Diablo soll ziemlich schwierig sein. Spiel deinen Build. Pass deinen Build an deinen Spielstil an. Hör auf, dir von Asmon das Spiel ruinieren zu lassen. “Rickytentoes” via Reddit

Was sagen andere dazu? In den Kommentaren gibt es durchaus Zustimmung. Einige Reddit-Nutzer gehen sogar noch weiter und kritisieren die Fähigkeiten des Streamers in verschiedenen Spielen. In ihren Augen ist seine Meinung daher wohl auch weniger aussagekräftig.

Andere sind grundsätzlich dagegen, sich von der Meinung eines Content Creators allzu stark beeinflussen oder sich gar davon ein Spiel ruinieren zu lassen.

Manche sind jedoch der Ansicht, dass an den Kritikpunkten des Streamers durchaus etwas dran sei oder gestehen ihm immerhin das Recht auf eine eigene Meinung zu.

Tatsächlich ist Asmongold dafür bekannt, insbesondere gegenüber Blizzard sehr kritisch zu sein.

Streamer steht zu seiner Meinung

Wie reagiert Asmongold? Ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Streams von Asmongold ist es, auf Reddit-Posts zu reagieren. Da der Thread mit mehr als 1.800 Upvotes und über 1.600 Kommentaren ganz oben im D4-Subreddit landete, verwundert es wenig, dass der Streamer ihn entdeckte.

Nachdem er den Post gelesen und einige Kommentare überflogen hatte, reagierte Asmongold mit einem vor Sarkasmus regelrecht triefenden “So ist es, meine Herren. Ich habe Diablo 4 ruiniert.” Der Streamer wollte die Anschuldigungen aber nicht einfach so stehen lassen:

Das ist verrückt und hat nichts mit einer der objektiven Analysen zu tun, die ich zu den Klassen geliefert habe. Das sind alles nur persönliche Beleidigungen darüber, dass ich schlecht in Videospielen bin.

Nachdem er seine Fähigkeiten in Path of Exile verteidigt hatte (“Ich habe den kompliziertesten Build gespielt!”), bekräftigte Asmongold jedoch seine Meinung, dass der Druide eine schwache Klasse sei: Das sei, als trete ein Mensch mit nur einem Bein in einem Rennen gegen einen Menschen mit zwei Beinen an.

Asmongold ist jedoch nicht der einzige, der gerne mal eine starke Meinung vertritt. Seine Fans stehen ihm da nicht nach. So sind einige Zuschauer völlig entsetzt von der Idee, dass er eine glückliche Beziehung haben könnte – dann könnten sie sich ja gar nicht mehr mit ihm identifizieren.

Der Vorzeige-Nerd von Twitch darf keine Freundin haben: „Ich will, dass er unglücklich und einsam ist wie ich.“