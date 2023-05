Beliebtes Action-RPG auf Steam will Fans mit neuem Content locken, aber sucht sich den schlechtesten Zeitpunkt aus

Mit dem Action-RPG Last Epoch steuert Entwickler Eleventh Hour Games mittlerweile auf den Release von Version 1.0 zu. Kürzlich wurde dem Action-Hit auf Steam ein Multiplayer spendiert, sodass sich die Anhänger nun in gemeinsame Abenteuer stürzen können. Bald soll dazu auch neuer Content kommen. Warum das nicht allen passen wird, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um das Action-RPG Last Epoch von Eleventh Hour Games, was sich gegenwärtig noch im Early-Access befindet. Es orientiert sich an bekannten Größen, wie der Diablo-Reihe oder auch Path of Exile. Allerdings versteht sich Last Epoch mehr als ein Hybrid zwischen den beiden Titeln.

So gibt es beispielsweise ein Skill-System, was sich an Path of Exile orientiert, jedoch seinen eigenen Weg geht und weniger kompliziert gestrickt ist. Auf der anderen Seite bietet es aber mehr Gestaltungsmöglichkeiten als seinerzeit Diablo 3.

Schaut hier einen Gameplay-Trailer zu Last Epoch an:

Neuer Content für Last Epoch ist für Ende Mai auf Steam geplant

Warum ist der Zeitpunkt schlecht? Der neue Content wird unter dem Titel „Rising Flames“ mit Patch 0.9.1 eingeführt. Das geschieht am 25. Mai 2023 – kurz vor dem Release von Diablo 4. Das wirft die Frage auf, ob der Zeitpunkt gut gewählt ist.

Tatsächlich, so mutmaßen die Kollegen von mmorpg.org.pl, wurde der Content von „Rising Flames“ gerade wegen des baldigen Erscheinens von Diablo 4 um vier Wochen nach vorne verlegt.

Diablo 4 erscheint nämlich offiziell am 6. Juni 2023, wobei die Deluxe sowie Ultimate Edition einen viertägigen Vorabzugang enthalten. Da viele bereits den ursprünglichen Genre-Primus vorbestellt haben, bleiben den Fans von Action-RPGs nun de facto 6 Tage für den Content von „Rising Flames“.

Last Epoch kann dennoch mit seiner Fanbase punkten und wird dadurch wahrscheinlich auch seine Anhänger für den Content zu „Rising Flames“ finden.

Außerdem ist der Release von heiß erwarteten Titeln wie Diablo 4 mit Vorsicht zu genießen, da die Vergangenheit bereits bei anderen Spielen dieses Kalibers gezeigt hat, dass die Serverstabilität alles andere als gegeben erscheint.

Damit bleibt Last Epoch weiterhin eine von 10 nennenswerten Alternativen zu Diablo 4.

Spiele wie Diablo – Wer braucht Diablo 4? Hier sind 10 aktuelle Alternativen