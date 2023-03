Ein kleines ARPG auf Steam ist grade das perfekte Spiel, wenn ihr auf Diablo 4 wartet

Die Open Beta von Diablo 4 hat bei vielen Fans eine Leere hinterlassen. Viele flüchten nun in der Wartezeit bis zum Release zu anderen Spielen. Eines hat es vielen Spielern besonders angetan: Last Epoch, das auf Steam gerade steil geht.

Was ist das für ein Spiel? Last Epoch verbindet, grob gesagt, Diablo mit Path of Exile und ist bereits seit 2019 im Early Access auf Steam. Dabei setzt das Spiel auf eine deutlich größere Vielfalt und Auswahl als das Vorbild von Blizzard.

Ihr könnt aus 15 Klassen und über 100 Skilltrees auswählen und euch Builds zusammenstellen. Wie in jedem guten ARPG seid ihr stetig auf der Jagd nach besserer Ausrüstung und versucht, euren Charakter zu perfektionieren.

Über Jahre hatte das ARPG nur ein paar Hundert Spieler, ab und an ein paar Tausend. Aber im März ist Last Epoch auf Steam förmlich explodiert mit bis zu 40.500 Spielern gleichzeitig. Ein Rekord für das kleine Indie-Projekt.

Last Epoch kostet gerade 33,99 € auf Steam. Den Trailer seht ihr hier:

„Diablo 4 ist besser poliert, aber ich liebe Last Epoch noch immer“

Das sagen Spieler: In einem Thread auf Reddit ist Last Epoch gerade das Nummer-1-Spiel für alle, die auf den Release von Diablo 4 warten. Blizzard habe zwar ein deutlich hübscheres Spiel geschaffen, aber Gameplay und Mechaniken in Last Epoch seien hervorragend:

„Im Ernst, die Charakter-Entwicklung in Last Epoch ist Top Notch, der Skill-Baum ist unglaublich. Das Crafting ist meiner Meinung nach das beste im Genre. Es ist nicht hübsch, aber das Herzstück sucht Seinesgleichen.“ Scrys- auf Reddit

Auf Steam hat Last Epoch eine Bewertung von 85 % positiven Reviews. Die meisten Spieler berichten, dass die Systeme etwas komplexer seien als in Diablo, aber das Gameplay sonst absolut hinreißend wäre.

Für einige ist Last Epoch kein adäquater Ersatz für Diablo 4, aber für diese Gruppe kann vermutlich kein Spiel aktuell das Bedürfnis befriedigen. Diablo 4 hat zu viele Leute enorm begeistert.

Wann kann ich wieder Diablo 4 spielen? Am 6. Juni erscheint Diablo 4 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Ein weiterer Beta-Test ist vorab nach aktuellen Informationen nicht geplant.

Wer die Deluxe- oder Ultimate-Edition vorbestellt, darf außerdem schon 4 Tage früher anfangen, also am 2. Juni. Einen weiteren Vorteil hat die Vorbestellung aber nicht. Die erste Season beginnt ohnehin erst etwas später.

