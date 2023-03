Genshin Impact: Heute kehrt eine der stärksten DPS-Figuren im Banner zurück

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Freut ihr euch auf die 2. Phase des Updates? Auf welchen der Charaktere wollt ihr pullen? Habt ihr Kamisato Ayaka bereits oder fehlt sie noch in eurem Team? Lohnt sich Shenhe für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wann genau startet das Banner? In Europa könnt ihr am 21. März ab 18:00 Uhr mit dem Banner rechnen. Ihr habt dann bis zum 11. April die Chance auf Kamisato Ayaka und Shenhe.

Ihre Spezialfähigkeit richtet derweil auch Kryo-Schaden an, während Shenhe nicht auf dem Feld ist, während es gleichzeitig Teammitglieder bufft, die sich in ihm befinden. Wenn ihr den Buff haben wollt, dürft ihr das Feld allerdings nicht verlassen.

In unterschiedlichen Tier Lists steht die 5-Sterne-Figur häufig ganz oben – Bereits als C0. Das bedeutet, dass sie bereits ohne Erweiterung ihres Sternbildes stark ist und ihr sie nicht mehrmals ziehen müsst (via Game8 , Gamewith , Genshinlab )

Heute, am 21. März 2023, startet die zweite Phase des Updates 3.5 in Genshin Impact . Ihr habt nun die Chance auf 2 Kryo-Charaktere , darunter die sehr beliebte DPS Kamisato Ayaka.

