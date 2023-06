3 MMORPGs haben beim Summer Game Fest Details zu ihrer Zukunft verraten

In dieser Woche drehte sich bei den MMORPG-News viel um das Summer Game Fest. Hier wurden neue Infos zu Throne and Liberty, Palworld und Black Desert geteilt. Außerdem gab es eine spannende Entwicklung bei SWTOR und eine Diskussion um den WoW-Klon Tarisland.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: EA möchte Star Wars: The Old Republic wohl verkaufen. Ein bestätigter Kaufinteressent ist die Firma Broadsword Online Games, die derzeit Ultima Online und Dark Age of Camelot weiter betreut.

Die Diskussion der Woche: Erster Tester aus dem Westen konnten Tarisland, den “WoW-Klon” aus China, spielen. Das Gameplay sieht überraschend gut aus und hat das Potential, auch bei uns Fuß zu fassen. Wie seht ihr Tarisland?

Neue Erweiterung für ESO, 9 Klassen-Änderungen bei WoW und DDos-Angriffe bei Aion

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Ashes of Creation hat neues Gameplay zu einem Bosskampf veröffentlicht. Der Twitch-Streamer Asmongold sieht viele positive Aspekte, in seinem Stream-Chat gibt es jedoch deutliche Kritik.

In Japan wurde neue Details zum Launch von Blue Protocol veröffentlicht. Dabei geht es um die Uhrzeit, erste Items im Shop und den Season-Pass. Die Entwickler kündigten außerdem die sechste Klasse (den Blitz-Lancer) für August an (via Blue Protocol DB).

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

