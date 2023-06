Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Neben Throne and Liberty werden auf dem Summer Games Fest zahlreiche weitere Trailer zu verschiedenen Spielen gezeigt. Wenn ihr wissen wollt, was auf dem Event passiert, könnt ihr das in unserem Liveticker auf MeinMMO nachlesen:

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Was wurde jetzt bekannt gegeben? Im Rahmen des Summer Game Fest 2023 hat Throne and Liberty neues Gameplay gezeigt. Zu sehen waren unter anderem eindrucksvolle Videosequenzen, neues Gameplay und die Ankündigung, dass fortan die Anmeldung für einen Tech-Test läuft.

