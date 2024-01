2 MMORPGs hören auf ihre Spieler, passen Klassen und den härtesten Dungeon an

In dieser Woche hat Tarisland das erste Konzeptdesign zum weiblichen Paladin vorgestellt. WoW hat hingegen einen der stärksten Dungeons generft. MeinMMO zeigt euch das Wichtigste, das in der letzten Woche in der MMORPG-Welt passiert ist.

Die Highlights der Woche:

Tarisland hat seine erste überarbeitete Klasse vorgestellt, bei der eine weitere Geschlechter-Option hinzukommt: der weibliche Paladin. Jeder der bisherigen Klassen soll eine zweite Variante bekommen, damit Spieler immer die Auswahl zwischen einer weiblichen und männlichen Variante bekommen.

Das Meckern hat geholfen: Der stärkste Dungeon in World of Warcraft: Dragonflight wurde generft. Die besonders schweren Passagen in Murozonds Erhebung sind nun einfacher, die Mini-Bosse sind schwächer und Chronolord Deios verursacht weniger Schaden.

Was ist sonst noch passiert? Pax Dei gibt ein weiteres Lebenszeichen von sich. Die Entwickler haben einen frischen Satz an neuen Screenshots veröffentlicht. Darin sind ein leuchtender Grabstein, neue Items und der Nachthimmel zu sehen.

Leider hat das Entwicklerteam keine neuen Informationen zum Release gegeben. Dementsprechend sind die wenigen Bilder bereits ein großes Highlight für die wartenden Fans.

Falls ihr Pax Dei nicht kennt, dürft ihr das folgende Video nicht verpassen:

Black Desert Online bekommt gigantischen Modus

Das passierte bei den großen MMORPGs:

In Black Desert können sich Spieler bald in Schlachten mit bis zu 600 Spielern stürzen. Eine Person wird dabei zum Questgeber und kontrolliert das Schlachtfeld aus der Vogelperspektive. In Europa wird das Event erstmals am 4. Februar 2024 starten.

In Final Fantasy 14 findet ab dem 30. Januar 2024 eine neue Mog Mog-Kollektion statt. In diesem Zeitraum findet ein spezielles Event ohne festgelegtes Programm statt. Es gib viele Belohnungen wie ein Shiba-Inu-Halstuch und neue Reittiere (via Final Fantasy XIV).

New World hat ein neues Update veröffentlicht. Darin sind einige Bugfixes und Änderungen enthalten. Es ist sogar möglich, an einem Transmog-Contest teilzunehmen (via New World).

Guild Wars 2 beginnt ein neues PvP-Rush-Event. Bis zum 30. Januar haben Spieler Zeit, mit Zafirah zu reden und am Event teilzunehmen (via Twitter).

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das Weltraum-MMORPG EVE Online testet gerade sein FPS-Modul EVE Vanguard. Der Test läuft noch bis zum 29. Januar. Das Update bringt Spieler als Vanguard-Klone zurück auf die Oberfläche der Planeten, die das Universum von New Eden ausmachen (via EVE Online).

In Sky: Kinder des Lichts wird wieder das Day of Fortune -Event gefeiert. Darin wird das Jahr des Drachen gefeiert (via Sky).

-Event gefeiert. Darin wird das Jahr des Drachen gefeiert (via Sky). Das Team von Star Wars: The Old Republic hat einen neuen Patch veröffentlicht, der mehrere Bugs fixt, Maps hinzufügt und das HUD updatet (via SWTOR).

Das MMORPG Ravendawn ist frisch gestartet. Das Entwicklerteam hat eine neue Roadmap veröffentlicht und erfreut sich an beeindruckenden Spielerzahlen (via Ravendawn).

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das Entwicklerteam von Pantheon: Rise of the Fallen hat in einem Q&A die Fragen der Fans beantwortet. Es gibt einen Einblick zum aktuellen Status des Spiels und mehrere Aspekte, die sich in der Entwicklung befinden (via Pantheon).

Auch Throne and Liberty hat neue Details über ein Entwicklertagebuch bekannt gegeben. Dabei standen die Belagerungskriege und die Stat-Integration im Vordergrund (via Throne and Liberty Online).

Damit haben wir euch alles Wichtige zusammengefasst, was in dieser Woche in der Welt der MMORPGs passiert ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO. Solltet ihr auf der Suche nach neuen MMORPGs in 2024 sein, könnte euch folgende Liste weiterhelfen: Die 10 besten Mobile-MMORPGs 2024 für iOS und Android