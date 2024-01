Meckern hat geholfen – WoW nerft endlich den härtesten Dungeon

Was bringen die Nerfs? In ihrer Gesamtheit dürften die Nerfs dafür sorgen, dass der Timer für Murozonds Erhebung deutlich entspannter ausfällt. Gerade die Abschwächungen der drei Minibosse dürften für viel Entlastung sorgen. Auch die Anpassungen an Deios und dem Zeitverlorenen Schlachtfeld werden letztlich für weniger Tode und damit bessere Erfolgschancen sorgen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Die 3. Saison von Dragonflight ist in World of Warcraft schon weit vorangeschritten, aber ein Dungeon stört die allermeisten Heldinnen und Helden noch immer: Murozonds Erhebung. Nicht nur ist der Dungeon verwirrend und viele Kämpfe gnadenlos, auch gibt es hier besonders viele Mini-Bosse mit verheerenden Fähigkeiten. Das macht den Dungeon zu einer Tortur, egal ob während „Tyrannisch“- oder „Verstärkt“-Wochen.

Der schwierigste Dungeon von World of Warcraft Dragonflight wird drastisch generft. Endlich habt ihr bessere Chancen in Murozonds Erhebung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to