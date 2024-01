Chinesische Alternative zu WoW hebt Genderlock auf, stellt jetzt die erste Klasse mit Geschlechtsänderung vor

Zum bevorstehenden Release am 21. Februar 2024 veröffentlicht Last Epoch einen Launch Trailer, der Vorfreude macht.

Was gibt es sonst noch Neues in Tarisland? In einem Blogeintrag hat Tencent etwas zur Lore von Tarisland verraten. Der gleichnamige Planet soll durch einen Urknall entstanden sein. Später kam es zur Entstehung von Leben, aus der sich eine Zivilisation formte. Dies ging mit einem Konflikt einher.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf X.com (ehemals Twitter) teilt das Entwicklerteam ein erstes Bild des weiblichen Paladins. In den dazugehörigen Kommentaren kommt die neue Klasse gut an. Viele User freuen sich über das neue Design und hoffen, dass die anderen Klassen ebenso gut überarbeitet werden:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to