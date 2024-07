5 Dinge, die ihr in der offenen Beta von Throne and Liberty testen sollt

Am 18. Juli 2024 startet die offene Beta von Throne and Liberty. Publisher Amazon Games empfiehlt fünf Dinge, die sich Interessierte im Zuge der recht kurzen Testphase anschauen sollen.

Wann startet die offene Beta? Die für alle Interessierten verfügbare Testphase von Throne and Liberty beginnt am 18. Juli 2024 um 19:00 Uhr. Ihr könnt das MMORPG dabei auf PC (Steam), PlayStation 5 oder Xbox Series X|S anspielen. Via Steam und Xbox ist der Vorab-Download bereits offen. PlayStation-Nutzer müssen sich noch bis 19:00 Uhr gedulden, um den Client herunterladen zu können.

Da die Open-Beta nur bis zum 23. Juli 2024 um 19:00 Uhr läuft, euch jedoch fast alle Launch-Inhalte des MMORPGs für den Test zur Verfügung stehen, beschleunigen die Entwickler die Level-Phase. So sollen möglichst viele Spielende die Chance haben, sich auch das Endgame von Throne and Liberty anzuschauen.

Sucht euch auch für die offene Beta eine Gilde – der Trailer zeigt, wie wichtig das ist:

Empfehlung von Amazon Games

Falls ihr nach Empfehlungen sucht, auf welche Inhalte der Beta ihr euch in den vergleichsweise wenigen Tagen konzentrieren solltet, könnt ihr den fünf Tipps von Publisher Amazon Games folgen (via amazongames.com).

Tipp 1 : Testet die Crossplay-Funktion aus und spielt mit euren Freunden – egal, ob diese auf PC, PlayStation 5 oder Xbox Series unterwegs sind – gemeinsam Throne and Liberty.

: Testet die Crossplay-Funktion aus und spielt mit euren Freunden – egal, ob diese auf PC, PlayStation 5 oder Xbox Series unterwegs sind – gemeinsam Throne and Liberty. Tipp 2 : Throne and Liberty setzt einen großen Fokus auf PvE- und PvP-Inhalte in der offenen Welt. Nehmt an Eroberungsschlachten, Kämpfen gegen Weltbosse und Events teil, um herauszufinden, ob euch die Ausrichtung des MMORPGs Spaß macht.

: Throne and Liberty setzt einen großen Fokus auf PvE- und PvP-Inhalte in der offenen Welt. Nehmt an Eroberungsschlachten, Kämpfen gegen Weltbosse und Events teil, um herauszufinden, ob euch die Ausrichtung des MMORPGs Spaß macht. Tipp 3 : Vergesst dabei aber nicht, die instanziierten PvE-Dungeons des MMORPGs zu besuchen, die erst durch Spieler-Feedback ihren Weg ins MMORPG gefunden haben.

: Vergesst dabei aber nicht, die instanziierten PvE-Dungeons des MMORPGs zu besuchen, die erst durch Spieler-Feedback ihren Weg ins MMORPG gefunden haben. Tipp 4 : Macht euch mit den verschiedenen Tierformen vertraut, um die Spielwelt effektiv zu erkunden und in Kämpfen einen Vorteil zu erhalten. Achtet auf euren Reisen darauf, wie sich Wetter und Tageszeiten auf die Spielwelt auswirken.

: Macht euch mit den verschiedenen Tierformen vertraut, um die Spielwelt effektiv zu erkunden und in Kämpfen einen Vorteil zu erhalten. Achtet auf euren Reisen darauf, wie sich Wetter und Tageszeiten auf die Spielwelt auswirken. Tipp 5: Throne and Liberty besitzt laut den Entwicklern umfangreiche Optionen, um den eigenen Charakter individuell anzupassen. Ihr könnt das Aussehen des Helden genauso verändern wie seine Ausrüstung. Testet außerdem die sieben Waffentypen aus, um das für euch beste Duo zu finden.

Welche Empfehlungen kann MeinMMO ergänzen? In Throne and Liberty lohnt es sich extrem, Teil einer Gilde zu sein. Diverse Inhalte richten sich einzig an die organisierten Gemeinschaften. Bei anderen ist es zumindest ein großer Vorteil, wenn ihr zu einer starken Gilde gehört. Nutzt die Beta daher, um euch mit dem Gildensystem vertraut zu machen und nach Mitspielern zu suchen, die zu euch passen könnten.

Checkt darüber hinaus, ob euch das Bezahlmodell von Throne and Liberty taugt. Amazon Games hat zwar einige Anpassungen im Vergleich zur koreanischen Version umgesetzt, doch erwarten euch weiterhin unterschiedliche Währungen, mehrere Battle-Pass-Varianten sowie ein Ingame-Shop. Alles dazu findet ihr hier: Throne and Liberty – Alles Wichtige zu Free2Play, Frühzugang, Echtgeld-Währungen, Kampfpass, Shop