Throne and Liberty: Alles Wissenswerte zu Gilden – Beitritt, Aktivitäten, Raids, Events und Vorteilen

In Throne and Liberty liegt ein großer Fokus auf PvE- und PvP-Inhalten für große Gruppen. Wer an allen Aktivitäten effektiv teilnehmen möchte, sollte sich daher unbedingt einer Gemeinschaft anschließen. In diesem Übersichtsartikel erfahrt ihr alles, was ihr zu den Gilden von Throne and Liberty wissen müsst.

Mit Blick auf die bald startende Open-Beta von Throne and Liberty und den finalen Launch am 17. September 2024, ist es an der Zeit, sich mit den grundlegenden Systemen des neuen MMORPGs von NCSoft vertraut zu machen.

Euch sollte klar sein, dass Throne and Liberty für einsame Wölfe eher wenig zu bieten hat, dafür aber einen großen Fokus auf PvE- und PvP-Herausforderungen für große Gruppen setzt. Wer das Maximum aus dem MMORPG herausholen möchte, sollte sich unbedingt einer Gemeinschaft aus Gleichgesinnten anschließen. Im Folgenden erfahrt ihr alles Wissenswerte zu den Gilden aus T&L.

[toc]

Amazon Games hat bereits einen Trailer zu den Gilden in Throne and Liberty veröffentlicht:

Warum sollte ich mich einer Gilde anschließen?

Viele Inhalte und Aktivitäten der offenen Welt von Throne and Liberty sind darauf ausgelegt, dass man sie gemeinsam mit anderen erlebt. Wenn zu einer bestimmten Zeit ein Weltboss auftaucht oder eine Burgbelagerung startet, dann gewinnt im Zweifel die Gemeinschaft mit den meisten, ambitioniertesten Mitstreitern.

Zudem könnt ihr euch an der Seite von Mitstreitern einfacher in gefährliche Regionen voller starker Monster wagen, in denen vielleicht sogar PvP aktiviert ist. Dort winkt starke Ausrüstung, an die Abenteurer ohne Gilde nur schwer herankommen.

Dazu kommt, dass Gilden exklusive Vorteile bieten, auf die einsame Wölfe keinen Zugriff haben. Als Teil einer Gemeinschaft erhaltet ihr Zugang zu speziellen Läden sowie Vorräten, zusätzlichen Ressourcen, Gildenraids, Gildenverträgen, dynamischen Gildenevents, Gildenemblemen, Eroberungsschlachten, eine Gildenbasis und den Gildenrang.

Welche Inhalte richten sich speziell an Gilden?

In Throne and Liberty gibt es einige Aktivitäten, die euch nur dann zur Verfügung stehen, wenn ihr Teil einer Gilde seid:

Burgbelagerung : Während die aktuell herrschende Gilde die Burg Felswacht verteidigt, blasen alle Gemeinschaften, die den Status quo zu ihren Gunsten ändern möchten, zum Angriff. Wer gewinnt den Kampf um den Thron?

: Während die aktuell herrschende Gilde die Burg Felswacht verteidigt, blasen alle Gemeinschaften, die den Status quo zu ihren Gunsten ändern möchten, zum Angriff. Wer gewinnt den Kampf um den Thron? Steuertransport : Bringt die angehäuften Steuern vom Anwesen zur Burg und verteidigt sie gegen feindliche Gilden, die versuchen, euren Reichtum zu stehlen.

: Bringt die angehäuften Steuern vom Anwesen zur Burg und verteidigt sie gegen feindliche Gilden, die versuchen, euren Reichtum zu stehlen. Eroberungsschlachten : Ihr müsst mit eurer Gilde Segens- oder Zerwürfnissteine einnehmen, um so zusätzliche Erfahrungspunkte, Beutestücke, Werte-Boni oder Zugang zu Bossen zu erhalten.

: Ihr müsst mit eurer Gilde Segens- oder Zerwürfnissteine einnehmen, um so zusätzliche Erfahrungspunkte, Beutestücke, Werte-Boni oder Zugang zu Bossen zu erhalten. Gildenraids : Gilden mit einer ausreichend hohen Stufe können mächtige Bosse herausfordern und sich so wertvolle Ausrüstung erspielen.

: Gilden mit einer ausreichend hohen Stufe können mächtige Bosse herausfordern und sich so wertvolle Ausrüstung erspielen. Dynamische Gildenevents: In bestimmten Gebieten der Welt finden regelmäßig Aktivitäten wie Wolfsjagd-Wettbewerbe oder Laternensamen-Feste statt. Diese Events fallen in eine von drei Kategorien: Frieden (PvE), Domäne (PvP) oder Gilde. Nur Gilden können an den dynamischen Events der dritten Kategorie Gilde teilnehmen.

Dazu kommen einige Aktivitäten, bei denen euch eine Gilde handfeste Vorteile bringt:

Weltbosse : Wenn ein Boss in der offenen Welt auftaucht, kann zwar jeder sein Glück versuchen, doch mit einer großen Gilde im Rücken steigt die Chance, dass ihr die PvPvE-Herausforderung zu euren Gunsten entscheidet.

: Wenn ein Boss in der offenen Welt auftaucht, kann zwar jeder sein Glück versuchen, doch mit einer großen Gilde im Rücken steigt die Chance, dass ihr die PvPvE-Herausforderung zu euren Gunsten entscheidet. Dimensionskreis-Dungeons : Der Dimensionskreis bietet eine Vielzahl von instanziierten Dungeons für besondere Beute, die in immer höheren Stufen zunehmend bessere Beute versprechen. Eingespielte Teams freuen sich über die Herausforderung.

: Der Dimensionskreis bietet eine Vielzahl von instanziierten Dungeons für besondere Beute, die in immer höheren Stufen zunehmend bessere Beute versprechen. Eingespielte Teams freuen sich über die Herausforderung. Feld-Dungeons: In diesen Dungeons der offenen Welt könnt ihr neben starken Gegnern auch andere Spielende und Gruppen treffen. Wer einen Teil seiner Gilde mitbringt, lebt sicherer.

Wie steigere ich meinen Gildenrang?

Wenn ihr an Aktivitäten wie Gilden-PvP-Modi teilnehmt oder Verträge abschließt, steigt euer Gildenrang. Dieser gewährt euch tägliche Belohnungen für Meilensteine sowie mächtige Fähigkeiten (etwa die Möglichkeit, das Wetter zu manipulieren).

Wie schließe ich mich einer Gilde an?

In Throne and Liberty wird es eine Funktion für die Gildenrekrutierung geben. Durch verschiedene Suchfilter soll es möglich sein, die passende Gemeinschaft für die eigenen Interessen zu finden. Alternativ gibt es schon jetzt auf dem offiziellen Discord-Server von Throne and Liberty einen Rekrutierungsbereich, in dem diverse Gilden nach Mitstreitern suchen.

Wie sieht es aus: Freut ihr euch darauf, dass ein ambitioniertes MMORPG mal wieder das Mit- und Gegeneinander in den Vordergrund stellt? Oder bevorzugt ihr Online-Rollenspiele, die man auch prima allein erleben kann? Mehr Infos zu Throne and Liberty gibt es hier: Alles Wichtige zu Release, Klassen, Gameplay, Open Beta, Preis und Plattformen