Throne and Liberty: Free2Play-Bezahlmodell – alles Wichtige zu Frühzugang, Währungen, Kampfpass, Shop

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Im Shop gekaufte Gegenstände sind an den Charakter gebunden und können nicht im Auktionshaus gehandelt werden. Anders als in der koreanischen Version soll es im Ingame-Shop keine „Hilfsmittel für Sollant, Nahrung oder Tränke“ geben.

Es gibt kaum noch Online-Rollenspiele ohne Ingame-Shop. Throne and Liberty bildet hier keine Ausnahme. Im virtuellen Laden könnt ihr zum einen Echtgeld in Luzent umtauschen. Zum anderen stehen hier verschiedene Arten von kosmetischen Items wie Outfits, Verwandlungen und Emotes zum Kauf bereit. Dazu kommen Färbemittel und Nähgarn, um Outfits weiter anpassen zu können.

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty – Official GeForce RTX Gameplay Reveal Trailer

Genau das haben Publisher Amazon Games und Entwickler NCSoft jetzt in einem umfangreichen Artikel auf der offiziellen Webseite des Online-Rollenspiels verraten. Im Folgenden fasst euch MeinMMO das Wichtigste zusammen. Alle allgemeinen Infos findet ihr hier: Throne and Liberty – Alles Wichtige zu Release, Klassen, Gameplay, Open Beta, Preis und Plattformen .

Seit Dezember 2023 ist Throne and Liberty in Südkorea spielbar, mit einem Free2Play-Bezahlmodell, das durchaus Pay2Win-Elemente besitzt . Doch was erwartet uns westliche MMORPG-Fans, wenn T&L am 17. September 2024 im Rest der Welt erscheint?

