Diablo 4: Ihr denkt, ihr habt schon alles von Season 4 gesehen? Die Entwickler sagen, sie haben euch etwas verheimlicht

Was ist mit dem Balancing? Das Balancing von Diablo 4 soll, zusammen mit den Items, die man uns noch nicht gezeigt hat, in einem separaten Stream erklärt werden. Der Stream ist noch nicht angekündigt und ein Datum soll bald folgen.

Wir freuen uns, dass wir uns in dieser Saison größtenteils auf euer Feedback konzentrieren konnten und der PTR kaum etwas zurückgehalten hat. Es gibt noch ein paar kleine Items, die wir auf Lager behalten haben und die Saison abrunden werden. Wir freuen uns darauf, dass alle nächsten Monat voll in die Saison eintauchen.

Dabei erwähnt er, dass im Spiel fast alle Items auf dem Test-Server waren. Einige Items hätte man bewusst nicht hinzugefügt, weil man sich diese für die Season aufsparen will. Mit den Items möchte man die Season abrunden. Genauer geht er allerdings nicht darauf ein, was euch erwarten könnte.

Was wurde verheimlicht? Adam Fletcher gab in einem Beitrag auf X bekannt, dass man das Feedback der Community angesehen hätte und indessen Veränderungen basierend darauf umsetzen würde.

