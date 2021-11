Arcane wird mit Akt 2 noch erwachsener und noch besser

Die neuen Folgen von Arcane sind jetzt auf Netflix. MeinMMO-Chefredakteurin hat sie verschlungen und ist erstaunt, wie erwachsen die Serie zu League of Legends ist. Das geht über grafische Gewalt hinaus. Das macht die Serie für sie nochmal besser.

Als gerade mal die ersten drei Folgen von Arcane erschienen waren, posaunte ich in die Welt hinaus: “Arcane ist die beste Videospielverfilmung aller Zeiten” – das war ein gefährliches und starkes Superlativ, da ich natürlich nicht wissen konnte, wo sich die Serie überhaupt hin entwickeln würde.

Nachdem ich Akt 2 geschaut habe, hat mich die Serie aber noch ein weiteres Mal bestätigt. Mit den Charakteren wächst auch die Serie. Arcane wird erwachsener, düsterer, die inneren Konflikte tiefer.

Spoiler-Warnung: Im Folgenden werde ich auf keinen Handlungsstrang aus Akt 2 eingehen. Ich werde allerdings grob ein paar Themen aufgreifen müssen, um meinen Punkt zu verdeutlichen.

Solltet ihr die neuen Folgen noch nicht gesehen haben und wirklich gar nichts wissen wollen, kommt gerne später zu dieser Kolumne zurück.

Kleine Kinder kleine Sorgen

Der erste Akt beginnt mit einem Genozid, in dem Waisen zurückbleiben. Wir folgen diesen Waisen im armen Unterdistrikt Zhaun. Powder und Vi hatten eine schwere Kindheit, die nicht gerade von Glücksmomenten geprägt war. Das hat sie natürlich schneller in eine harsche Realität katapultiert, als Kinder sie in einem gut situierten Haushalt erleben, wie Caitlyn aus Piltower.

Das ist alles schon düster und erwachsen. Trotzdem sind die Konflikte der beiden Mädchen im ersten Akt noch kindlicher Natur. Vi nimmt für eine Gruppe verwaister Kinder die Rolle der ältesten Schwester und Beschützerin ein. Diese Verantwortung lässt sie ständig in Sorge um die kleinste Schwester Powder zurück.

Deshalb wird Powder oft ausgegrenzt und als zu schwach von der Gruppe empfunden. Powder möchte aber einfach nur dazu gehören und nicht immer aufs Abstellgleis gestellt werden, weil etwas zu gefährlich ist. Wer mit Geschwistern aufgewachsen ist, der kennt diese Dynamiken. In dieser Welt geht es dann nicht darum, wer mit in den dunklen Wald zum Fürchten darf. Hier entscheidet Vi, wer mit auf Raubzüge darf, um die Familie zu ernähren.

Schauen wir uns Viktor und Jayce an. Die beiden sind junge, aufstrebende Wissenschaftler. Sie streben nach Anerkennung für ihre Entdeckungen und möchten in ihrem jugendlichen Leichtsinn die Welt verändern. Typische Gedanken für junge Studenten.

Im zweiten Akt werden diese Kinder und Jugendlichen aber alle größer. Damit auch ihre inneren Konflikte.

Große Kinder große Sorgen

Zeitsprung: Vi und Powder sind erwachsen geworden und wir befinden uns im zweiten Akt der Geschichte. Ein schwerer Schicksalsschlag hat die beiden getrennt und tiefe Narben hinterlassen.

Powder trägt nun den Namen Jinx und ist eine Sozipathin, die von den Geistern ihrer Vergangenheit geplagt wird. Sie hört Stimmen, sieht Bilder die sie quälen. Sie hat einen gewissen Fetisch für Explosionen und das Töten entwickelt. Von dem einst verängstlichten und schüchternem Kind ist nicht mehr viel übrig. Ähnlich geht es ihrer älteren Schwester Vi, die von unbändiger Wut vorangetrieben wird und auf Rache aus ist.

Beide umtreibt ein Konflikt zwischen Liebe und Hass.

Die beiden jungen Männer Viktor und Jayce haben durch ihre Entdeckungen der sowieso schon reichen Stadt Piltover zu mehr Reichtum verholfen. Ihre Entdeckung birgt jedoch Gefahren. Plötzlich sehen sie sich mit ganz anderen Fragen konfrontiert als zu der Zeit, in der sie junge Studenten waren.

Jayce ist im Senat und trifft bedeutende, politische Entscheidungen, während der Körper von Viktor um ihn herum zerfällt. Was werden die Männer mit ihren Entdeckungen machen? Der eine hat Chance auf Ruhm und Reichtum, dem anderen rennt die Zeit davon.

Ich hätte nie gedacht, dass Arcane seine Charaktere wirklich erwachsen werden lassen würde. Denn außerhalb des fantastischen Universums fühlen sich ihre Konflikte so menschlich, tief und echt an.

Sex, Drugs and Rock ‘n’ Roll

Schon im ersten Akt sehen wir brutale Morde, die detailreich dargestellt sind. Das hat mich nicht gewundert, denn im Spiel League of Legends muss man töten, um zum Ziel zu kommen.

Überrascht war ich dann aber bei einer Sexszene. Ja, die Charaktere aus dem LoL-Universum dürfen Sex haben, der nicht nur angedeutet ist. Das ist schon recht ungewöhnlich und trauen sich nicht alle Spieleverfilmungen. In Castlevania etwa gibt es ebenfalls sehr explizite Sexszenen und Nacktheit. Das hatte mich bei der Thematik um Vampire aber nicht so überrascht, da das Setting eh schon sexuell aufgeladen ist.

Ganz davon abgesehen, dass die Charaktere in LoL oft ziemlich freizügig und sexy gekleidet sind, spielt das dort aber keine große Rolle. Die Spielfiguren sind den Studios oft heilig und sie sollen nicht “beschmutzt” werden. Warum Morde, Blut und Gewalt dann oft niedriger gewichtet werden, als Sex und Nacktheit ist ein Fass, dass ich hier jetzt nicht aufmachen werde.

Genauso wird kein großes Thema draus gemacht, dass es Bordelle gibt, in der man die Besitzerin als alte Freundin begrüßt. Drogenkonsum ist sowieso ein großes Thema in Arcane, das nicht versteckt wird. Im Gegenteil.

Dabei muss ich aber betonen, dass es Gewalt, Sex und Drogen in Arcane nicht einfach nur für Schaulustige gibt. Alles fügt sich natürlich in der korrupten Welt von Zhaun und Piltover ein. Sie betonen nur die Ungerechtigkeiten. Und schon wieder: Das alles lässt die Figuren und Handlungen natürlich und menschlich wirken.

Grauzonen werden in Akt 2 noch stärker ausgebaut

Etwas, das schon stark im ersten Akt etabliert wurde, wird im zweiten Akt nur ausgebaut. Nehmen wir nur mal den “Oberbösewicht” Silco. Arcane nimmt sich die Zeit, uns den Charakter näher zu bringen. Er ist manipulativ, korrupt und scheint keine moralischen Grenzen zu kennen. Im zweiten Akt verstehen wir aber mehr und mehr, woher er kommt.

Das unterscheidet Arcane von einem Marvel-Spektakel, wo die Bösen auch wirklich, wirklich böse sind – und es daran keinen Zweifel gibt. Grauzonen gibt es hier eher selten.

Das ist der Teil, der Arcane besonders erwachsen für mich macht. Ich habe in meiner ersten Kolumne zu Arcane bereits erwähnt, dass die Erzählstruktur hier wie in Game of Thrones ist.

Meine Vorfreude auf Akt 3 ist gerade kaum auszuhalten

Ich bleibe nach dem Gucken vom zweiten Akt bei meiner Meinung: Arcane ist die beste Videospielverfilmung aller Zeiten. Ich kann mir derzeit kaum vorstellen, dass der dritte Akt irgendwas daran ändern wird.

Ich bin jetzt einfach nur ungeduldig und möchte wissen, wie Riot diese Geschichte zu Ende führen wird.

Wie habt ihr den zweiten Akt empfunden? Diskutiert das gerne mit uns in diesem Beitrag:

