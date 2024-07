Entwickler arbeiten 5 Jahre an einer Mod zu Fallout 4, die so groß wie ein eigenes Spiel ist – Jetzt soll sie endlich kommen

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

Wann erscheint Fallout London? Das Team hinter der Mod gegenüber dem Online-Magazin Inverse , dass Fallout: London definitiv am 25. Juli erscheinen soll. Auf dem YouTube-Kanal der Entwickler zählt ein Countdown die Zeit bis zur Premiere des Launch-Trailers herunter, das entspricht 14:00 deutscher Zeit. Danach könnt ihr die Mod voraussichtlich in absehbarer Zeit herunterladen.

Das Team hinter Fallout: London hat bereits seit 2019 an der Mod gearbeitet und wollte die Mod eigentlich schon am 23. April veröffentlichen. Das offizielle Next-Gen-Update von Bethesda für Fallout 4 machte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Das Update erschien 2 Tage nach dem geplanten Fallout: London Release und die Entwickler der Mod wusste, dass das zu Problmen mit der Mod führen würde.

Was ist das für eine Mod? Fallout: London ist eine Mod in DLC-Größe, die den Spieler nach London bringt. Dazu baut man das komplette Spiel um, Spieler sprechen von „Total Conversion”, weil vom alten Spiel nichts mehr übrig bleibt. Laut Entwickler könnt ihr euch auf eine völlig neue Welt, Fraktionen, Handlungsstränge, NSCs, Waffen, Kreaturen und vieles mehr freuen. Und das alles im Stil der englischen Hauptstadt.

