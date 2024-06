Die Amazon-Serie hat zahlreiche neue Spieler zu Fallout 4 gelockt, jetzt verzweifeln sie bei einem Rätsel

Viele Spieler finden dank der Fallout-Serie zu Fallout 4. Bethesda hat nach dem Release ganze sieben Erweiterungen nachgeliefert, darunter auch das Story-Add-on Far Harbor. Doch in dem DLC gibt es ein bestimmtes Rätsel, das Spieler am liebsten überspringen würden.

Warum ist Fallout 4 wieder so beliebt?

Dank der Serie zu Fallout haben viele Spieler erstmals einen Einblick in das Franchise bekommen. Das führte zu einem gewaltigen Spieleranstieg: Die Zahlen stiegen um 242 % an, insgesamt tummelten sich bis zu 167.388 Spieler auf Steam.

Auch das Fallout-MMO Fallout 76 profitierte von dem Erfolg. Hier konnten bis zu 1 Million Spieler auf allen Plattformen verzeichnet werden.

Passend zum Release der Serie wurde ein Next-Gen-Update für Fallout 4 veröffentlicht. Dadurch kann der Titel auf PS5 und Xbox Series X|S endlich in 60 FPS gespielt werden.

Dabei entdecken Spieler nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die DLCs wieder (oder zum ersten Mal) für sich. Einige der Erweiterungen trieben die Story weiter voran, so auch der Far-Harbor-DLC, das 2016 erschien.

Doch eines der Rätsel ist für Spieler so nervig, dass sie im reddit-Forum ihrem Ärger Luft machen.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur Fallout-Serie ansehen:

Spieler ärgern sich über „das schlimmste Level-Design“

Um welches Rätsel geht es? Die Spieler beschweren sich über ein Rätsel, das im Zusammenhang mit DiMAs Gedächtnis steht. In „Segen des Vergessens“ müssen wir DiMAs Erinnerungen in einer virtuellen Welt beschaffen.

Dabei müssen wir einen Weg für die Käfer-Helfer schaffen, damit sie zur gelben Lichtsäule gelangen und die Erinnerungen zum Startpunkt einer Sequenz zurückbringen. Dazu können Blöcke verschoben werden, um die Käfer über die Abgründe zu führen.

Wieso verzweifeln viele Spieler daran? Das Rätsel wirkt durch das Level-Design auf viele Spieler verwirrend. Im Gegensatz zum sonst realistischen und postapokalyptischen Setting wirkt die Block-Welt monoton. Dadurch verlieren viele Spieler die Orientierung.

Einige User haben das Rätsel nur lösen können, weil sie sich Playthroughs auf YouTube angesehen hätten. Manche Spieler sagen sogar, sie hätten sogar mehr Zeit in DiMAs Gedächtnis verbracht als im Rest des DLCs, im Marathon-Modus in Civilization 6 oder in so manchen Rätseln in Tomb Raider.

Hinzu kommt, dass Fallout 4 ein Bethesda-Spiel ist. Es ist also normal, dass einige Passagen aufgrund von Bugs nicht funktionieren. Deshalb könnte es vorkommen, dass einige Spieler ihren Spielstand neuladen und Passagen erneut durchlaufen müssen.

Viele User schreiben, dass sie eigentlich viel Spaß mit dem DLC hätten. Doch dieses Rätsel würde den Spielspaß komplett rauben. Sie lassen ihrem Frust freien Lauf (via reddit):

pickle_daddy76: Deshalb verwende ich eine Mod, die diesen Teil des Levels komplett überflüssig macht .

. urbandeadthrowaway2: Es macht einmal Spaß, nur einmal. Wie das Intro des Spiels.

Interesting_Mix083: Ich hasse diesen Teil der Quest. Ich vermeide ihn, so gut ich kann.

Habt ihr das Rätsel bereits erlebt? Wie habt ihr euch dabei geschlagen und wie hat es euch gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare!

