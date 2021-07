Was wurde sonst noch behoben? Eine ganze Menge. Es gab eine Reihe von Bugfixes in Dungeons, aber auch eine Handvoll von Buffs und Nerfs für verschiedene Kämpfe im Raid Sanktum der Herrschaft. Hier sind die vollständigen Änderungen:

Das war der Grund für den Fehler: Der Grund für den Fehler ist so absurd wie der ganze Dungeon. Denn in den Patch-Notes schreibt Blizzard, dass ein „Fehler behoben wurde, der dafür gesorgt hatte, dass Spieler Instabile Waren nicht aufheben konnten, wenn sie den Raum des Kampfes auf einem Reittier betreten haben.“

Was war das für ein Fehler? Der Kampf gegen den P.O.S.T.-Meister in Tazavesh benötigt gute Koordination. Es müssen verschiedene Effekte aufgefangen werden und vor allem eine Reihe von explosiven Paketen an eine bestimmte Stelle gebracht werden. Scheitert das auch nur bei einem von mehreren Paketen, dann ist der Kampf mit ziemlicher Sicherheit verloren.

Seit einigen Woche ist Patch 9.1 Ketten der Herrschaft in World of Warcraft spielbar. Inzwischen ist das Sanktum der Herrschaft auf mythisch gesäubert worden und auch Tazavesh im Hardmode wurde von vielen Spielern gemeistert. Dennoch gab es einige besonders Fehler, die vielen Spielern den letzten Nerv raubten.

