World of Warcraft bekommt Heldentalente, lässt euch echte „Dark Ranger“ werden

Für die neue Erweiterung „The War Within“ hat World of Warcraft neue Helden-Talente angekündigt. Wir verraten euch, was das bedeutet.

Die großen Features der nächsten WoW-Erweiterung „The War Within“ wurden auf der BlizzCon 2023 verraten. Neben der Story und den neuen Gebieten, hat vor allem ein Feature die Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Heldentalente. Denn die versprechen, eure Charaktere noch etwas individueller zu gestalten und damit besonders heldenhafte Rollen einzunehmen.

Was sind Heldentalente? Heldentalente sammelt ihr für einen neuen Talentbaum, den es in The War Within geben wird. Jede Spezialisierung kann aus 2 unterschiedlichen Helden-Talentbäumen wählen, einer Klasse stehen immer 3 zur Verfügung, daher gibt es Überschneidungen. Am Beispiel des Kriegers wäre das etwa:

Schutz: Mountain Thane und Colossus

Furor: Mountain Thane und Slayer

Waffen: Colossus und Slayer

Ausnahmen bestehen nur für Druiden und Dämonenjäger, da sie über ganze 4 oder nur 2 Spezialisierungen verfügen.

Diese Talente sollen bestimmte Fantasien von bekannten „erweiterten Klassen“ bedienen, wie man sie etwa aus dem Warcraft-Pen&Paper kennt. Darunter fallen etwa auch Fähigkeiten wie die eines „Dark Rangers“.

Wie viele Heldentalente gibt es? Auf eurer Reise von Level 71 bis 80 bekommt ihr insgesamt 10 Talentpunkte und zwar mit jedem Level-Up eines. Nach und nach schaltet ihr alle Talente des Baumes frei.

In der Vorschau-Grafik wurden zwar 11 Talente angezeigt, jedoch wäre es möglich, dass man das erste Talent quasi „umsonst“ mit der Wahl des Baumes bekommt.

Das heißt jedoch nicht, dass am Ende jeder „Dark Ranger“-Jäger die gleichen Talente hat. Denn viele Talente sind sogenannte „Choice Nodes“, bei denen man sich für eine von zwei Varianten entscheiden muss – genau so, wie ihr es bereits aus den bisherigen Talenten kennt.

Was machen Helden-Talente? Neben neuen und verbesserten Fähigkeiten, soll die Wahl der Helden-Talente auch die Optik der Charaktere ein wenig anpassen. Wenn ein Krieger etwa ein „Mountain Thane“ ist, dann haben einige seiner Fähigkeiten ein bläuliches Leuchten und sehen somit anders aus als Fähigkeiten anderer Krieger. So sollen optische Unterschiede geschaffen werden.

Ist das wieder „Borrowed Power“? Eine Frage, die sich sofort stellte, war: „Ist das wieder Borrowed Power?“ Also ob diese Helden-Talente nur ein Feature für die kommende Erweiterung sind und danach wieder in der Versenkung verschwinden und man ihre Kraft verliert – wie etwa bei den Artefaktwaffen oder den Pakt-Fähigkeiten. Blizzard hat gesagt, dass die Heldentalente ein neues „Evergreen“-Feature sein sollen – sie bleiben also auch nach der Erweiterung noch relevant und sind ein fester Bestandteil eures Charakters.

Mehr Informationen gibt es in den kommenden Stunden und Tagen, denn der „Deep Dive“ in die neuen Spiel-Systeme steht noch auf dem Samstags-Programm der BlizzCon.

Wie gefällt euch die Idee von Helden-Talenten? Eine coole Idee, um Charaktere noch mehr anzupassen? Oder hättet ihr lieber neue Reihen in den alten Talentbäumen gesehen?