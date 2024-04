In WoW The War Within fangt ihr mit eurem Berufswissen wieder bei Null an

In The War Within müsst ihr für euren Beruf in World of Warcraft wieder viel lernen. Ihr braucht neues Wissen, um die alten Fähigkeiten zu erlangen.

Mit „The War Within“ will World of Warcraft ein neues Kapitel aufschlagen. Es gibt viele Neuerungen, wie etwa die Tiefen oder Heldentalente. Doch an einigen Systemen hält man allerdings fest, wie etwa dem Berufe-System aus Dragonflight, zusammen mit dem Berufswissen. Wer jetzt denkt, dass er oder sie das Fachwissen aus der aktuellen Erweiterung mitnehmen kann, irrt sich allerdings. Eure Berufe beginnen „bei Null“.

Was wurde entdeckt? Aus der Alpha von The War Within wissen wir, dass Blizzard am System des Berufswissens mit mehreren Spezialisierungen festhält. Ihr könnt allerdings nicht euer Wissen aus Dragonflight übernehmen, sondern müsst neues Berufswissen erlangen. Dadurch schaltet ihr dann – wie auch schon jetzt – die verschiedenen Spezialisierungen und damit verbundenen Vorteile frei, um richtig starke Ausrüstung, Juwelen, Tränke oder andere Handwerksgegenstände herzustellen.

Was ihr in Dragonflight für eure Berufe erlernt habt, hat demnach keinen Einfluss auf eure Handwerks-Fähigkeiten in „The War Within“.

Das ist zwar übereinstimmend mit der Vergangenheit, immerhin hat jede Erweiterung einen eigenen Berufs-Fortschritt, doch manch einer dachte, dass das erlangte Berufswissen dauerhaft gelten würde.

Was passiert mit überschüssigem Berufswissen? Die allermeisten Charaktere werden ihre Berufe inzwischen längst auf das Maximum ausgebaut haben und auch jede Menge Berufswissen „zu viel“ angesammelt haben. Manch einer hatte die Hoffnung, dass dieses überschüssige Berufswissen in The War Within nützlich sein wird – das ist aber nicht der Fall. Das überschüssige Wissen hat keinen Einfluss auf die Berufe, ihr beginnt bei Null – so wie alle anderen auch.

Findet ihr das gut, dass ihr das Berufswissen für die neuen Rezepte von vorne aufbauen müsst? Oder hättet ihr es lieber gehabt, dass die ganze Arbeit aus Dragonflight einen Vorteil bringt?

