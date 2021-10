Spieler in New World schieben sich jetzt Territorien zu, anstatt Krieg zu führen

In New World sind die Kriege um neue Territorien ein wichtiges Feature. Eine Kompanie konnte sich nun aber ein solches Gebiet sichern, ohne auf große Gegenwehr zu stoßen. Offenbar kein Einzelfall.

Wie laufen Kriege normalerweise? Die Welt von New World bietet zahlreiche Festungen und Siedlungen, die Spieler der drei Fraktionen mit ihrer Kompanie kontrollieren können. Die Verteidiger können aber in bestimmten Zeiträumen von anderen Kompanien angegriffen werden, wenn diese im betreffenden Territorium genug Einfluss gesammel hat.

So weit kam auch reddit-User “InsertDisc11”, der berichtet, wie sich seine Kompanie ein neues Territorium einverleiben wollte. Normalerweise würde nun ein Krieg angezettelt werden, in dem eine 50-vs-50-Schlacht über den neuen Besitzer entscheiden würde.

Doch in diesem Fall lief der “Kampf” ein wenig anders als gewohnt ab.

Diplomatie statt Duell um den Sieg

Das ist passiert: Wie “InsertDisc11” auf reddit berichtet, hatte seine Fraktion (das Bündnis) bislang nur ein Territorium auf dem Server, das von seiner Gilde kontrolliert wird. Doch nachdem man sich mit viel Einsatz mehr Einfluss in einem anderen Bereich verschafft hatte, sollte dem “Syndikat” eines ihrer Territorien abgenommen werden (via reddit).

Doch bevor es zum Kampf kam, gab der Gegner quasi direkt auf: “Eine halbe Stunde vor dem Krieg sagte unser Gildenleiter, dass er eine Diskussion mit der anderen Gilde hatte und sie zugestimmt haben, die Zone ohne Widerstand zu übergeben”, berichtet der User.

Der Grund: “Sie wurden von unserem Anführer überredet und sagten, sie würden es tun, um einen gesünderen Server zu gewährleisten (lila hat die meisten, grün hat etwa 4, und wir haben jetzt 2).”

Ein Verhalten, das den Spieler gerade im PvP-Bereich von New World überraschte: “Dies ist mein erstes MMO und das könnte üblicher sein oder häufiger vorkommen, als ich dachte. Aber ich liebte es so sehr, dass ich es teilen wollte.”

Und ein weiterer Spieler zeigt direkt, dass dies kein Einzelfall bleiben muss – wenn auch aus anderen Gründen.

Offenbar wird nicht jede Festung immer voll verteidigt

Das zweite Beispiel: User “NewClayburn” berichtet von einer etwas anderen, aber vergleichbaren Situation: “Eine Kompanie, die Brightwood kontrolliert, hat einen Gouverneur, der die Staatskasse plündert und nichts macht”, berichtet der User: “Brightwood wird jede Woche herabgestuft und er steckt das ganze Geld ein, während er auf eine Serverübertragung wartet.”

Aufgrund dessen hätte sich die Fraktion des Gouverneurs gemeldet und um einen Angriff gebeten. Der soll nun stattfinden und direkt aufgegeben werden – so würde man den Gouverneur los. Danach wiederum soll eine andere Kompanie der Fraktion einen neuen Krieg anzetteln, den “NewClayburns” Kompanie wiederum selbst aufgeben will.

In den Kommentaren tauchen weitere User auf, die ähnliche Geschichten erzählen: von Gouverneuren, die man durch eine Quasi-Meuterei in Form einer absichtlichen Niederlage loswerden will.

Darum sind Intrigen keine Überraschung: Interessanterweise ist das ein Punkt, den die Entwickler im Grunde genau so vorhergesehen haben. “Derzeit gibt es keine Möglichkeit innerhalb ein- und derselben Fraktion Krieg zu erklären oder die Kompanie von der Leitung einer Siedlung zu verdrängen. Dennoch gibt es viele subtile Wege, um andere Fraktionen darin zu unterstützten, die Kompanie zu stürzen, wenn das euer Ziel ist”, hatte Art Director Charles Bradbury im Interview mit MeinMMO schon vor dem Release angedeutet.

“Zwischen den drei Fraktionen und all den unterschiedlichen Kompanien in ihnen, gehen wir davon aus, dass es einen ordentlichen Teil an Täuschung und kurzzeitigen Allianzen geben wird. Das macht diese Kämpfe noch spannender.”

Eine andere Variante der Trickserei betrieb vor einigen Wochen noch ein einzelner Gildenleiter, der seine Kompanie hinters Licht führte. Der hatte nach einem verlorenen Krieg zu Spenden aufgerufen – und hatte sich dann mit all dem Gold vom Acker gemacht.

Habt ihr solche Geschichten auch schon erlebt, in denen eine Kompanie einfach die Waffen fallen ließ, um einen ungeliebten Anführer loszuwerden? Oder seid ihr vielleicht selbst Gouverneur und werft nun nochmal ein genaueres Auge auf eure Kompanie? Erzählt es uns in den Kommentaren!