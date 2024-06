Neues MMORPG klingt nach dem, was New World sein wollte, lässt euch Festungen bauen – Startet Alpha auf Steam

Havenhold ist ein neues MMORPG, das euch einen guten Mix aus dem Bau einer eigenen Festung und actionreichem Gameplay verspricht. Damit klingt es nach genau dem, was New World sein wollte. Jetzt startet der zweite Playtest, an dem ihr teilnehmen könnt.

Was ist das für ein Spiel? Havenhold ist ein neues MMORPG auf Steam, entwickelt von dem Studio Wolfpack Games. Ein genaues Release-Datum für das Spiel gibt es bislang nicht. Vorerst startet das Spiel jetzt in den zweiten Playtest.

In Havenhold schlüpft ihr in die Rolle eines Helden aus einer vergangenen Zeit. Ihr erkundet eine jetzt zerstörte Welt und versucht gemeinsam, diese wieder aufzubauen. Unterteilt ist diese Welt in verschiedene Zonen, in denen ihr eine Festung erbauen könnt. Außerdem können diese Zonen von euren Gilden erobert werden.

Die Kämpfe um eure Festungen finden in der offenen Welt statt. Interessant ist hier, dass der Zeitpunkt des Kampfes immer vom Verteidiger festgelegt wird. Ihr müsst euch so also erst einmal keine Sorge machen, dass eure Festung angegriffen wird, wenn ihr unvorbereitet seid. Ein Kampf kann dann aber schon mal mehrere Stunden dauern.

In Havenhold soll euch ein actionreiches Kampfsystem erwarten, bei dem das Blocken eine wichtige Mechanik darstellt. Ebenfalls sollt ihr mit anderen Spielern Kombos ausführen können. Es soll starke Bosse, Puzzle und Rätsel geben und beim Herstellen von Tränken und Items sollen ein paar Minispiele auf euch warten.

Wie nehmt ihr am Playtest teil? Wann der zweite offene Playtest startet, ist bislang nicht bekannt. Über die offizielle Website könnt ihr euch jetzt aber dafür anmelden. Die Anmeldung gestaltet sich relativ einfach und erfordert von euch nur wenig Informationen.

Wer bereits am vorherigen Playtest teilgenommen hat, bekommt sicher auch jetzt einen Zugang. Für alle anderen, die interessiert sind, heißt es nach der Anmeldung zu warten, ob sie einen Zugang bekommen. Insgesamt wird es zwei offene Server für den Test geben: EU und NA.

Beim Playtest erwarten euch unter anderem folgende Inhalte:

Dungeons

PvP-Kämpfe um Festungen

Koop-PvP-Inhalte

PvP-Inhalte auf Klans basierend, wie Belagerungen

Die gezeigten Inhalte stehen dann unter NDA und lediglich ein paar Content-Creator dürfen zeigen, was sie im Playtest erleben. Dies wird dann vorher jedoch mit dem Entwickler angesprochen. Vielleicht schafft es Havenhold ja irgendwann auch auf unsere Liste der 5 meist geschauten MMORPGs auf Twitch.