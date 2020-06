New World zeigt epische 100-Spieler-Schlachten um Forts im neuen MMO

Im MMO New World spielen PvP-Kämpfe eine zentrale Rolle. In einem neuen Video könnt ihr eine Schlacht um ein Fort sehen, an der 100 Spieler beteiligt sind.

Was ist im Video zu sehen? Territorialkriege sind im MMO New World der Amazon Game Studios ein zentrales Element. Für eure Fraktion erledigt ihr Missionen, um die gegnerische Partei zu schwächen. Das mündet dann in einer epischen Schlacht, in der 100 Spieler gegeneinander kämpfen, um ein Fort einzunehmen.

Wie diese Schlacht abläuft, könnt ihr euch im Video ansehen. Dabei befinden sich je 50 Spieler auf Seiten der Angreifer und 50 Spieler bei den Verteidigern.

So läuft eine Fort-Belagerung in New World ab.

Epische Schlachten um Forts

Wie funktioniert eine Schlacht um ein Fort? Zunächst ist es wichtig, drei Kontrollpunkte, sogenannte Rally Points, in der Gegend einzunehmen. Die Verteidiger wollen das natürlich verhindern.

Erst, wenn den Angreifern diese Rally Points gehören, beginnt der Sturm auf das Tor des Forts. Die Angreifer müssen das Tor zerstören, um ins Innere der Festung eindringen zu können. Auch hier versuchen die Verteidiger, diese Attacke aufzuhalten.

In der dritten Phase der Schlacht findet die Eroberung statt. Können die Angreifer das Fort einnehmen, dann erhalten sie die Kontrolle über das Gebiet.

Welche Mittel setzen die Angreifer ein? Die Fraktion, die den Angriff auf ein Fort startet, kann auf Belagerungswaffen zurückgreifen. Dazu gehören beispielsweise Minenwerfer oder mittelalterliche Kanonen.

Belagerungen von Forts sind zentrales Spiel-Element von New World.

Wie können sich die Verteidiger zur Wehr setzen? Auch diejenigen, die das Fort vereidigen, greifen auf größere Waffen wie Kanonen, Ballistae oder den Fire Dropper zurück. Natürlich ist es möglich, aus dem Fort zu stürmen und den Angreifern im Nahkampf die Stirn zu bieten.

Wie kommt ihr an die Belagerungswaffen? Angreifer müssen sich die Waffen mit Battle Tokens kaufen, die ihr im Spiel verdienen könnt.

Die Verteidiger nutzen ihre Geräte kostenlos. Es ist aber notwendig, die Waffen zu verbessern. Denn je mächtiger sie sind, desto effektiver könnt ihr das Fort verteidigen.

Wie lange dauert so eine Belagerung? Aus dem Video gehrt hervor, dass eine Belagerung nach rund 10 Minuten abgeschlossen sein kann. Es kommt aber natürlich darauf an, wie gut ausgerüstet Angreifer und Verteidiger sind.

Findet ihr die PvP-Schlachten von New World spannend und ihr würdet gerne bei der Beta und vielleicht beim Release mit dabei sein? Wir haben alle wichtigen Informationen rund um das MMO der Amazon Game Studios für euch zusammengefasst.