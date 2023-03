Neues Koop-Spiel auf Steam verbindet Puzzles und Adventure, ist 96 % positiv – Gilt als „ein verstecktes Juwel“

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wann die Open-Beta von Diablo 4 beginnt und was ihr erwarten könnt.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Einige merken an, dass die Spielzeit in Figment 2 recht knapp ist: Laut deren Aussagen braucht man etwa 5 Stunden, um das Game durchzuzocken. Die Zeitspanne wird auch auf der Webseite howlongtobeat.com angegeben.

Das Setting in Figment 2: Creed Valley ist der menschliche Verstand. In einer bunten, musikalischen Reise versucht ihr wieder Frieden im Kopf herzustellen. Ihr könnt das Spiel allein oder zu zweit im lokalen Koop zocken.

Figment 2: Creed Valley ist ein neues Puzzle- und Action-Abenteuer-Spiel mit Koop, bei dem ihr in eine surreale Welt geworfen werdet. Das Spiel hat bisher noch recht wenige Bewertungen, kommt aber auf Steam schon sehr gut an und ist 96 % positiv.

