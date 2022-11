Neues MMORPG verspricht fotorealistische Grafik und Luftkämpfe – Zeigt ersten, starken Trailer

Das MMORPG Night Crows wurde im Rahmen der koreanischen Gaming-Messe G-Star angekündigt. Es wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und sieht im ersten Trailer richtig schön aus. Wir von MeinMMO verraten euch alles bisher bekannte.

Was wissen wir über das MMORPG? Night Crows wird ein Fantasy-MMORPG und soll in Korea bereits im April 2023 erscheinen. Viele Details gibt es aber noch nicht:

Es soll ein High-Quality-MMORPG mit fotorealistischer Grafik werden.

Ihr könnt mit einem Gleiter durch die Spielwelt fliegen und über Dächer klettern. Die Welt soll sich am Mittelalter in Europa orientieren.

Das Kampfsystem soll actionreich sein, wobei sowohl am Boden als auch in der Luft gekämpft wird.

In der Spieltwelt wird es riesige Bosse geben, die ihr gemeinsam mit anderen Spielern bekämpfen müsst.

Eines der Hauptfeatures sind PvP-Schlachten mit 1.000 Spielern.

Unklar ist derzeit, für welche Plattformen Night Crows erscheint. Wemade ist bekannt dafür, für Mobile-Geräte zu entwickeln. Am wahrscheinlichsten ist ein Spiel, das Crossplay zwischen PC und Smartphone bietet. Auch das Bezahlmodell ist nicht bekannt.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer anschauen:

Trailer sieht wunderschön aus, doch kann das MMORPG das halten?

Was zeigt der Trailer? Der Trailer soll laut offizieller Beschreibung „In-Game Footage“ zeigen, also Inhalte, die genau so im Spiel zu finden sind. Die gezeigten Landschaften und Kämpfe machen dabei einen überragenden Eindruck.

Vor allem die Städte und die Landschaften sehen beeindruckend aus. Besonders cool ist der Abschnitt rund um Minute 1:30, in dem man einen Spieler über Dächer springen sieht wie in Assassins Creed.

Allerdings sollte man Trailer immer mit einer gewissen Skepsis betrachten. Immer wieder werden Grafiken im fertigen Spiel runterskaliert, weil die Performance sonst leiden würde. Vor allem bei Schlachten mit bis zu 1.000 Spielern wirkt es unwahrscheinlich, das mit einer so hohen Detaildichte wie im Trailer gespielt werden kann.

Night Crows ist übrigens nicht das erste MMORPG in der Unreal Engine 5:

Neues MMORPG dreht sich um Zeitreisen – Erscheint in Unreal Engine 5

Wann gibt es mehr zu dem Spiel? Da Wemade auch auf der G-Star mit einem Stand vertreten ist, ist die Chance hoch, dass wir in den kommenden Tagen noch weitere Infos und möglicherweise sogar Gameplay zu sehen bekommen.

Was sagt ihr zu Night Crows? Findet ihr die Grafik auch so schick? Und wie wichtig ist euch Grafik in einem MMORPG?

Mehr zu neuen MMORPGs, die 2023 erscheinen sollen, erfahrt ihr hier:

4 neue MMORPGs, die 2023 definitiv erscheinen sollen