2022 ist der Krypto-Markt fast vollkommen eingebrochen – 2023 will Square Enix aber voll auf NFTs setzen

2022 war kein gutes Jahr für NFT-Projekte im Gaming. Spieler haben der Technologie viel Skepsis, sogar Hass entgegengebracht. Dann ging Ende 2022 der Anbieter FTX pleite und riss Teile des Krypto-Markts mit sich. Der Chef von Square Enix will davon aber nichts wissen, tut das als kleinen Rückschlag ab und prophezeit NFTs ein enormes Wachstum 2023.

Das ist 2022 im Krypto-Markt passiert:

Das ist die Folge: Mit dem Bankrott von FTX fiel auch der Kurs des eigenen Krypto-Coins FTT. Der Crash riss aber den gesamten Krypto-Markt mit sich: auch die bekannten und vorher schon angeschlagenen Währungen Bitcoin und Ethereum verloren an Wert.

Bankman-Fried wurde kurz darauf auf den Bahamas verhaftet, ihm wurden unter anderem Betrug und Veruntreuung von Kundengeldern vorgeworfen. Im Gaming sahen viele Experten in dem Crash den Untergang der mit Blockchains verwandten NFTs und der Idee von Web 3.0.

Nun spricht aber der Chef von Square Enix (Final Fantasy), Yosuke Matsuda, in seiner Neujahresansprache fast nur von NFTs. Er denkt: hier liegt die Zukunft und sein Unternehmen will sich 2023 voll auf Web 3.0 stürzen. Schon vergangenes Jahr sorgte Square Enix mit dem Einstieg in NFTs für Bedenken bei den Fans.

Chef von Square Enix preist NFTs, will Projekte 2023 ausbauen

Der Fokus von Square Enix soll laut Matsuda auf Blockchain liegen. In seiner Ansprache heißt es etwa: „Im Geschäftsbereich haben wir drei Investment-Felder in unserem mittelfristigen Geschäftsplan genannt. Unter diesen fokussieren wir uns am meisten auf Blockchain-Entertainment, dem wir aggressive Investments und Bemühungen zur Geschäftsentwicklung widmen.“

Dazu seien neue Blockchain-Games geplant, von denen einige schon bekannt sind, andere noch angekündigt werden sollen. Die Entwicklung solle dabei von der Idee einer Monetarisierung eher auf die Interessen der Gamer verschoben werden:

„Der Markt wurde 2023 mehr von spekulativen Investoren getrieben als von Gamern. In anderen Worten: die hauptsächlichen Inhalte wurden mit der Prämisse erschaffen, dass Blockchain und NFTs in Monetarisierung resultieren sollen. […] Nun gibt es aber einen Trend, Blockchain-Technologie als Mittel zum Zweck zu sehen und zu diskutieren, was passieren muss, um in neuen Erfahrungen und Begeisterung für Kunden zu resultieren.“

Genauer geht Matsuda allerdings nicht darauf ein, welche Projekte für NFTs bei Square Enix anstehen. Der Chef des MMORPGs Final Fantasy XIV, einem der Flaggschiffe von Square Enix, hat sich früher schon klar gegen NFTs ausgesprochen.

Den großen Crash von FTX erkennt Matsuda nur in einem Nebensatz an und sieht NFTs weiterhin auf einem aufsteigenden Ast. Als Beweis dafür führt er an, dass sich der Begriff „Web 3.0“ als Buzzword unter Geschäftsleuten etabliert habe.

Die Rückschläge des letzten Jahres seien aber normal und Teil der Entwicklung. Matsuda sagt: „Neue Technologien und Systeme führen zu Innovation, aber sie können auch bedeutende Verwirrung hervorrufen.“

In der Community stoßen die Aussagen auf Unverständnis und Kritik. Ein Nutzer auf Twitter etwa kritisiert: „Eine Firma mit so viel Talent und so vielen geliebten IPs […] und er kann nur über Blockchain und NFTs reden.“ Es werden sogar Rufe laut, dass Matsuda als Chef von Square Enix abgelöst werden sollte.

Die Sorge unter den Spielern hängt vor allem damit zusammen, dass Krypto-Porjekte früher häufig für Betrugsmaschen genutzt worden sind. Spekulanten verloren bis zu 3 Millionen Euro, weil sie auf Tricks reinfielen.

Das gilt aber nicht nur für den großen Rahmen wie bei FTX. Auch im Gaming sind Blockchain und NFT seit einiger Zeit ein Phänomen. Nur sind die Entwicklungen hier nicht immer stabil, Spiele schließen – und Spieler bleiben dann auf ihren gekauften NFTs sitzen:

