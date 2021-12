NFTs breiten sich im Gaming aus – Was ist eure Meinung dazu?

Immer mehr Entwickler äußern ihr Interesse an dem Technik-Trend “NFT” und bauen eigene Tokens in ihre Spiele ein. Zuletzt tat es Ubisoft bei Ghost Recon Breakpoint. Aber was ist eure Meinung zu dem Trend? Erzählt es uns.

Das sind NFTs: Das Akronym steht für “Non-fungible Tokens”, also ein nicht ersetzbares digital geschütztes Objekt. Es basiert auf der Blockchain-Technologie, die auch von Kryptowährungen genutzt wird. Durch die Art und Weise, wie die Daten in Blockchains gespeichert werden, kann man die Besitzrechte an einem NFT zweifellos nachweisen.

Entsprechend werden die NFTs zum Beispiel im digitalen Kunsthandel verwendet, finden langsam aber auch ihren Weg in die Gaming-Industrie.

Vorteile der NFTs:

Items in Spielen werden nicht mehr geliehen, sondern die Spieler kaufen sich die Besitzrechte daran

Die gekauften NFTs können an andere weiterverkauft werden

Die gekauften NFTs können an Wert gewinnen und zu einer Einnahmequelle werden

Nachteile der NFTs:

Hoher Stromverbrauch, der schädlich für die Umwelt ist

Häufige Fälle von Betrug wie etwa im Fall der NFT-Affen

NFTs, die für viel Geld gekauft wurden, können stark an Wert verlieren und werden zum Verlust für den Käufer

Eine ausführliche Erklärung zu NFTs im Gaming findet ihr in unserem Artikel:

NFT ist 2021 der neue Trend im Gaming, Firmen sind Milliarden $ wert – Aber warum?

Auch Ubisoft hat nun angekündigt, dass sie NFTs einführen werden, und zwar in Ghost Recon Breakpoint. Spieler werden Ingame-Gegenstände als NFTs kaufen können. Publisher wie EA haben ebenfalls ihr Interesse in der Technologie geäußert.

Und wie stehen MeinMMO-Leser dazu? Was haltet ihr von dem NFT-Trend und seiner Ausbreitung ins Gaming? Stimmt ab in unserer Umfrage.

So könnt ihr abstimmen: Nachdem unser Tool bei der letzten Umfrage eine kleine Auszeit bekommen hat, ist es nun wieder da. Ihr könnt eure Stimme zu dem Thema daher weiter unten abgeben.

Jeder von euch hat dabei eine Stimme und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden:

Also schießt los: Was haltet ihr von NFTs? Findet ihr die Entwicklung cool, weil ihr dann richtige Besitzrechte an Ingame-Items bekommt oder ist es nur ein Versuch, aus Spielern mehr Geld rauszukitzeln? Findet ihr die Technologie hinter NFTs überhaupt verständlich und sinnvoll? Oder ist das neumodischer Kram, den keiner braucht?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!