Die wohl berühmteste VTuberin der Welt, Kizune AI, kündigt in einem neuen Video an, NFTs erstellen zu wollen. Doch was ist das überhaupt und warum sollten Fans von Kizune vorsichtig sein? MeinMMO-Autor Kevin Willing befasst sich mit dem Thema.

Wer ist Kizune AI? Bei diesem YouTube-Channel handelt es sich nicht um eine normale Person. Viel mehr steht hier ein animiertes Ainime-Mädchen vor der Kamera. Sie ahmt die Bewegungen eines Menschen nach, spricht und interagiert sogar mit ihrer Community. Damit konnte die VTuberin bis heute rund 3,1 Millionen Fans für sich gewinnen. Aber was macht den Content und eine VTuberin aus?

Keine echten Szenen

3-D-Animation

Meist angehaucht von Anime und tierähnlichen, anthropomorphen Charakteren

Dahinter steckt nicht, wie viele denken, ein einzelner, richtiger Mensch – dazu später mehr

VTuberin Kizune AI verkauft NFT-Kunst: Was steckt dahinter?

Was plant die VTuberin? In einem Ankündigungs-Video teilte Kizune AI ihren rund 3.1 Millionen Fans mit, dass sie sich an die Arbeit macht, tolle NFTs zu erstellen. Diese befinden sich tatsächlich schon in Arbeit und sollen nach ihrem Konzert „Hello World 2022″ erscheinen. Sie kündigt ihr Kunst mit folgenden Worten an:

Ich glaube, ihr habt in letzter Zeit schon viel vom Metaverse und NFTs gehört. Es klingt kompliziert, aber auch neu und spaßig zur gleichen Zeit! (…) Ich will Erfahrungen damit anderen Leuten näher bringen und neue spaßige Erfahrungen machen. Ich will mehr Teil im täglichen Leben von jedem sein.

Zugegeben, der letzte Satz erweckt mein „Hal 9.000″-Kindheitstrauma. Zum Glück stecken hinter Kizune AI noch immer echte Menschen — Plural. So macht Kizune die NFTs auch nicht selbst, wie auch?

Hinter ihrer Show steckt ein ganzes Team bestehend aus 3-D-Künstlern, mehreren Cuttern und Video-Editoren sowie einer Synchronsprecherin. Die Kizune gibt es also gar nicht.

Trotzdem: Ihre Kunst gibt es oder eher wird es geben. Allerdings haben die VTuberin beziehungsweise das Team dahinter noch keine konkreten Pläne geäußert. In welcher Form die NFTs erscheinen, ist also vorerst unbekannt.

Preis und Release – Wann geht’s los? Einen Release und einen Preis für die digitale Kunst von Kizune AI gibt es hingegen schon.

So gibt sie an, diese am 26. Februar 2022 zu veröffentlichen. Wer möchte, darf dann rund 1.000 € in Form der Kryptowährung Ethereum hinblättern.

Was sind NFTs und verdient man damit Geld?

NFT-Kunst (Non-Fungible Token) sind als Kunstwerke häufig Porträts, Zeichnungen oder andere Artworks, die es nur in limitierter Auflage gibt. Auch Musik oder Videos können „tokenisiert” werden und sind damit einzigartig.

Noch immer können Leute die Werke kopieren, doch wie bei großer Kunst gibt es nur ein Original und viele Kopien. Die Informationen über die Echtheit der NFTs, werden in der Blockchain (was ist eine Blockhain? via wikipedia.de) gespeichert.,

Aktuell kommt wohl kaum wer um das Thema NFTs herum. Viele YouTuber starten ihre eigenen Kunstprojekte und verkaufen sie an ihre Fans. Die stürzen sich oft darauf, auch wenn die Preis-Blase bis zum Bersten gefüllt ist. Rund 12 Millionen US-Dollar zahlte ein Nutzer beispielsweise für diese Kuriosität:

Crytopunk von LarvaLabs

Wie jemand damit Geld verdient, dürfte wohl bereits klar sein. Die einzigartigen Werke werden auf diversen Marktplätzen im Netz angeboten und können mit Kryptowährungen gekauft werden. Andersherum funktioniert das aber genauso. Kunden können die Kunst, die sie ersteigert haben, auch selbst wieder zum Verkauf anbieten.

Was sind eure Erfahrungen, habt ihr schon einmal ein NFT erstellt, verkauft oder würdet vielleicht sogar ein NFT von Kizune AI kaufen? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren.

