YouTube hat seine 10 erfolgreichsten Videos und Creators 2021 in Deutschland vorgestellt. Darunter sind viele bekannte Gesichter. MeinMMO stellt sie euch vor, doch kennt ihr sie alle?

Darum geht‘s: YouTube, Twitch und Co erreichen jeden Tag Millionen Zuschauer, während die Contentmacher diskutieren oder polarisieren.

YouTube stellt jedes Jahr die erfolgreichsten Videos und Creators vor, die auf YouTube unterwegs sind. Und jetzt ist es wieder so weit, denn YouTube hatte via Twitter bekannt gegeben, wer dieses Jahr der erfolgreichste YouTuber 2021 in Deutschland gewesen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Woher stammen die Zahlen? Die Sieger stammen übrigens von YouTube selbst und basieren auf dessen Statistiken. Wie die Zahlen genau zustande kamen, hat YouTube in seiner Vorstellung nicht verraten.

Alle 10 „Sieger“ stellen wir euch hier auf MeinMMO vor. Kennt ihr sie alle? Verratet uns eure Meinung hier auf MeinMMO und diskutiert unter dem Artikel mit anderen Usern. Die 10 größten Gaming-YouTuber in Deutschland stellen wir euch ebenfalls auf MeinMMO vor.

Das sind die 10 erfolgreichsten YouTuber 2021 in Deutschland

10. UiiiMemo: Memo ist ein alter Bekannter von MontanaBlack und wurde durch seinen Freund auch online schnell bekannt. Aus diesem Grund entschied er sich, einen eigenen YouTube-Kanal zu gründen und ist damit sehr erfolgreich. MontanaBlack gehört zu den größten Streamern in Deutschland.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das erste Video von UiiiMemo

9. BastiGHG: BastiGHG ist vor allem für seine Minecraft-Videos sehr bekannt. Hier veröffentlicht er regelmäßig Videos und ist mittlerweile auch Twitch aktiv unterwegs.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Aktuelles Video von BastiGHG

8. Gnu: Gnu, früher unter dem Namen „SaftigesGnu“ unterwegs, gehört zu den bekanntesten Gesichtern auf Twitch und YouTube. Hier zockt sie unterschiedliche Spiele, darunter Among Us, Dead by Daylight und einige Simulatoren. Gnu ist in Deutschland die erste Gaming-YouTuberin mit mehr als 1 Million Abonnenten.

Wir von MeinMMO sprachen mit Gnu über Sexismus in der Gaming-Branche.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Aktuelles Video von Gnu

7. Marvin: Marvin ist ein deutscher Moderator und Videoproduzent und machte 2021 vor allem mit einer Videoreihe über zwielichtige Werbung auf sich aufmerksam, wo er ein gefälschtes Produkt an Influencer verkaufte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Marvin ärgerte Influencer mit einer Face-Creme, die er in seinem Video ausführlich vorstellte.

6. Mady Morrison: Mady Morrison ist zertifizierte Yogalehrerin aus Berlin, mit dem Fokus auf Personal Training und Events. Hier veröffentlicht sie regelmäßig Videos im Gesundheitsbereich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das aktuelle Video von Mady Morrison

5. MrBeast: MrBeast heißt eigentlich Jimmy Donaldson und ist ein englischsprachiger YouTuber. Er kombiniert in seinen Videos verschiedene Formate wie Wettbewerbe oder Spendenaktionen und arbeitet dabei häufig mit bekannten Größen zusammen. In seinem neusten Video hatte er das Gemetzel der Netflix-Serie Squid Game nachgestellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Mr Beast stellt das “Suid Game” im YouTube-Video nach

4. Jindaouis: Der YouTube-Kanal „Jindaouis“ ist ein Duo aus zwei Personen, denn der Kanal “Jindaouis” wird von Nader zusammen mit seiner Frau Louisa betrieben. Meistens teilen die beiden Eindrücke aus ihrem Leben mit den Zuschauern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Aktuelles Video des YouTube-Duos

3. Lehrerschmidt: Lehrerschmidt ist eigentlich Schulleiter und begann seine Karriere auf YouTube mit Mathematik-Videos. Seit 2016 hat er seinen eigenen Kanal und veröffentlicht regelmäßig Videos zu Themen wie Physik, Deutsch und Mathematik.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Lehrerschmidt stellt seinen YouTube-Channel in zwei Minuten vor.

2. Hungriger Hugo: Er setzt auf ein besonderes Konzept, denn er nimmt x-beliebige Clips von Streamern und verpackt diese in eine Story innerhalb eines Videos, welches mit anderen Storys und Clips gefüllt ist. Auf diese Weise kommen völlig verrückte Videos und Memes zustande, die eine große Beliebtheit auf YouTube haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das neuste Video von Hungriger Hugo.

Wer ist der erfolgreichste YouTuber? Der erfolgreichste YouTuber 2021 in Deutschland ist „Renzo“ (im Titelbild). Bekannt geworden ist Rezo vor allem durch seine Kritik an der deutschen Politik. Sein erfolgreichstes Video „Die Zerstörung der CDU“ erreichte 2019 mehr als 19 Millionen Aufrufe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt “Die Zerstörung der CDU” ist das bis heute erfolgreichste Video von Rezo

Auch sonst gibt es einige Überraschungen 2021 auf YouTube, denn eine der bekanntesten Größen auf Twitch wechselte jetzt nach YouTube, da er sich von Twitch einfach nicht genug wertgeschätzt gefühlt habe. Die Hintergründe zum Streamer Ludwig könnt ihr bei uns auf MeinMMO nachlesen.

Twitch verliert seinen „Goldjungen“ an YouTube, weil er keine Liebe spürt (und wegen Geld)