Erste Gaming-YouTuberin in Deutschland erreicht 1 Million Abonnenten

Gnu hat als erste Gaming-YouTuberin in Deutschland die Marke von einer Million Abonnenten geknackt. Wir verraten euch, was hinter diesem Erfolg steckt.

Wer ist Gnu? Jasmin alias Gnu ist ausgebildete Grafikdesignerin und schloss später ein Studium mit einem Master im Schwerpunkt auf Gaming ab. Ihren YouTube-Account startete sie im März 2015 als Nebenprojekt zum Studium. Seitdem wurden dort mehr als 1.100 Videos veröffentlicht.

Inzwischen ist sie jedoch hauptberuflich auf YouTube und Twitch unterwegs. Dort zeigt sie unterschiedliche Spiele, darunter zuletzt Among Us, Dead by Daylight sowie verschiedene, teils verrückte Simulatoren, wie etwa Perfect Wax 3D oder den Plastic Surgery Simulator.

Großen Erfolg hatte Gnu mit Fortnite im Jahr 2018. Viele ihrer meistgesehenen Videos, die bei rund 2 bis 2,5 Millionen Aufrufen stehen, drehen sich um das Battle Royale.

Welchen Rekord hat sie nun aufgestellt? Gnu erreichte als erste deutsche Gaming-YouTuberin eine Million Abonnenten. Das gab die Agentur INSTINCT3 bekannt, zu der Gnu, aber auch Creator wie HandOfBlood und Sterzik gehören.

Zwar gibt es andere deutsche YouTuberinnen, die mehr Abos vorweisen können, wie etwa BibisBeautyPalace (5,92 Mio. Abos) oder Dagi Bee (3,96 Mio. Abos), aber diese drehen sich um andere Themen als Gaming.

Neben YouTube ist Gnu außerdem auf Twitch aktiv. Dort zählt sie mit über 300.000 Followern zu den größten Streamerinnen Deutschlands.

Warum ist das gerade im Gaming besonders? Wie Gameswirtschaft berichtet, wird das deutsche Gaming-YouTube zudem vor allem von Männern dominiert.

Das zeigt auch unsere Liste der 10 größten Gaming-YouTuber 2021 in Deutschland. Laut Gameswirschaft sollen sogar die Top 25 in Deutschland komplett von Männern besetzt werden.

Auch auf Twitch dominieren die männlichen Streamer in Deutschland.

Dieses Bild scheint sich nun langsam aber stetig zu wandeln. Dass Gnu nun als erste Frau die 1 Million als Gaming-YouTuberin geknackt hat, kann als Zeichen dafür gesehen werden.

Die steigende Relevanz für Gaming unter Frauen und Mädchen stellte Gnu am 12. Februar noch auf ihrem Twitter hervor. So seien laut ihrer Statistiken fast 50 % ihrer Follower weiblich.

„Gaming, Cringe und Cosplay mit Herz und Hufen“

Was macht Gnu so besonders? In ihren Videos und Livestreams zeigt sich Gnu sehr offen und spricht auch Themen an, die nicht in der Wohlfühlzone von allen Content-Creator liegen.

So hat sie sich in einem Interview hier auf MeinMMO zum Thema Sexismus in der Gaming-Branche geäußert und über eigene Erfahrungen berichtet.

Auf einem anderen, persönlichen YouTube-Account spricht sie über Themen wie Selbstzweifel, Mobbing und Schönheits-OPs, die sie ursprünglich durchgeführt und inzwischen rückgängig hat machen lassen.

Im Rahmen der gamescom war sie auch Teil unseres Panels zum Thema “Toxisches und kriminelles Verhalten in Online-Games”:

Auf der anderen Seite kann sie in ihren Videos aber auch viel Quatsch machen und sich selbstironisch zeigen – etwa, wenn es um verschiedene “Arten von Gamer:innen” geht oder sie Fortnite-Tänze im Real Life tanzt.

Wie erfolgreich ist Gnu? Insgesamt kommt sie mit ihren Videos auf dem Hauptkanal Gnu auf über 180 Millionen Aufrufe. Zusätzlich betreibt sie noch die Kanäle Verspieltes Gnu (11 Millionen Aufrufe) und den bereits angesprochenen privaten Kanal Jasmin K.O. mit 1,8 Millionen Aufrufen.

Viel positive Resonanz aus der Branche: Gerade auf Twitter erhält Gnu viel Zuspruch für den Meilenstein aus der Industrie und von Persönlichkeiten aus der deutschen Gaming-Landschaft. Es folgt ein kleiner Auszug.

So sagt ihr Kollege HandOfBlood auf Twitter:

Geschichte für unsere Industrie: Als erste weibliche deutsche Influencerin, erreicht Gnu 1.000.000 Abonnenten! Da ich weiß, wie hart sie arbeitet und wie sie über Dinge denkt: Ich gönne es dir von ganzem Herzen Jasmin! Handofblood

YouTube Creators DE äußert sich ebenfalls auf Twitter zu dem Erfolg:

Gnu knackt als erste weibliche Gamerin in Deutschland die 1 Millionen Abos! Sie motiviert damit andere Gamerinnen, an sich und ihren Erfolg zu glauben. Auch YouTube freut sich auf alle, die wie Gnu mit ihrem Channel durchstarten.

Die Xbox-Marketing-Chefin in Deutschland Maxi Gräff gratuliert ebenso:

Wie schwer es als Frau im Gaming sein kann, zeigt auch die Geschichte von Becca „Aspen“ Rukavina. Sie ist erreichte Platz 1 in Overwatch, doch erhält trotzdem keine Chance in der Liga des Shooters:

