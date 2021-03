19-Jährige ist Nummer 1 in Overwatch NA – Muss sich frauenfeindlichen Mist anhören

Die 19-jährige Becca „Aspen“ Rukavina ist eine exzellente Spielerin in Overwatch. Sie hat jetzt zweimal den Nummer-1-Rang in Nordamerika erreicht. Doch sie hat noch keine Chance in der Overwatch League erhalten und ist immer wieder Anfeindungen ausgesetzt, sie habe sich nur „boosten“ lassen oder spiele ja sowieso nur Mercy, einen Noob-Charakter.

Wer ist Aspen? Die 19-Jährige ist wahrscheinlich die beste Overwatch-Spielerin im Westen. Sie arbeitete ein Jahr lang als professionelle Twitch-Streamerin für die E-Sport-Organisation Cloud 9. Aspen beendete ihren Job dort aber, um Profi-Spielerin in Overwatch zu werden. Da hat sie den Durchbruch in die 1. Liga, die Overwatch League, noch nicht geschafft, sondern tingelt in der 2. Liga, den Overwatch Contenders, umher.

Aspen ist ein Support-Main, als ihre typischen Helden gelten Mercy, Lúcio, Ana, Brigitte und Baptiste.

2019 wurde Aspen das erste Mal bekannter: Damals klärte sie auf, dass die Overwatch-Spielerin “Ellie” nie real war, sondern nur ein Experiment eines männlichen Streams. Das sorgte damals für Schlagzeilen.

Streamerin erklimmt 2-mal die Rangliste in Overwatch NA

Das ist ihre besondere Leistung: Aspen ist jetzt 2-mal die Nummer 1 im Leaderboard von Overwatch NA geworden:

Das 1. Mal wurde sie am 29. Januar zur Nummer 1 – da hatte sie vor allem Mercy, Brigitte und Baptiste gespielt

Das 2. Mal wurde sie jetzt am 28. Februar zur Nummer 1. Sie sagt, sie hat nun vor allem Baptiste und Lúcio in der Rush-Taktik gespielt – also nichts mehr mit „Mercy Main“

„Verdammtes E-Sport-Mädchen und Mercy-Main“

Was muss sie sich für Mist anhören? Viele Profi-Spieler haben Aspen für die Leistung gratuliert, aber es gibt auch einige kritische Stimmen.

So sagte ein Nutzer: „Das Game ist wirklich tot, wenn ein verdammtes E-Sport-Mädchen und ein Mercy-Main die Nummer Eins ist.“

Ein anderer sagt: „Brigitte ist perfekt balanciert – Hahahaha.“

In einem mittlerweile gelöschten Thread im Blizzard-Forum “Aspen erreicht Rang 1 – nerft Mercy” (via webcache.google) wird Aspen vorgeworfen: „Sie verdient Rang 1 nicht, weil sie ein Mercy-Main ist. Das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Mercy ist ein Einstiegs-Held, der leichteste Held im Spiel.“

Andere werfen ihr vor, geboostet zu sein. Also nicht wirklich zu ihrem eigenen Erfolg beigetragen zu haben, sondern von anderen, stärkeren Spielern auf diesen Rang gezogen worden zu sein.

Als sie 2018 noch Profi-Streamerin war, riss Aspen im Jahr 1700 Stunden auf Twitch ab, als Profi-Spielerin 2020 waren es nur noch knapp 300 Stunden. Wenn Aspen auf Twitch ist, spielt sie praktisch immer Overwatch. Sie hat mittlerweile 188.000 Follower; ihr schauen im Schnitt 526 Leute zu.

Kein Platz für Sexismus und Frauenfeindlichkeit in Overwatch

Das sind die positiven Reaktionen: Auch wenn einige Aspen kritisieren, ist die überwältigende Mehrheit der Reaktionen positiv. Man stellt heraus, welche starke Spielerin Aspen ist und wie hart sie für ihren Erfolg gearbeitet hat.

Das Profi-Team Boston Uprising gibt ein Statement ab, dass man gegen Sexismus und Frauenfeindlichkeit steht. Das habe keinen Platz in Overwatch. Viele unterstützen diese Ansicht.

Das diskutieren die Fans: Auch wenn Aspen zweimal die Rangliste in Overwatch anführt, hat sie noch keine Chance in der Overwatch League erhalten. Dort war die 21-jährige Südkoreanerin Geguri lange Zeit die einzige Frau. Geguri wurde aber im Oktober 2020 zum Free Agent und hat seitdem kein neues Team gefunden.

Viele wünschen sich, dass ein Profi-Team der 19-jährigen Aspen eine Chance gibt und sie für die Overwatch League verpflichtet, dann könne man sehen, wie stark sie ist.

In den positiven Kommentaren glaubt man, dass die Kritik an Aspen einer generell frauenfeindlichen Haltung entspringt.

Frau gewinnt Overwatch-Turnier mit ihrem Team – Wird trotzdem geflamet

Das steckt dahinter: Overwatch war von Blizzard extra als möglichst diverses Spiel ausgelegt. Jede Spielerin und jeder Spieler sollten sich in den Figuren des Spiels wiederfinden und jemanden entdecken, mit dem sie sich identifizieren können.

In der Praxis werden Spielerinnen, die sich in Overwatch als Frauen zu erkennen geben, aber häufig dumm angemacht. Daher lassen viele den Voice-Chat gleich aus und verschleiern ihr Geschlecht. Frauen, die überragend gut spielen, werden mit Vorwürfen konfrontiert wird, dass mit ihrer Leistung irgendwas nicht stimmt. Die werden ständig hinterfragt. Das passiert Männern in der Form nicht.

Auch Geguri musste sich ständig anhören, sie spiele gar nicht wirklich selbst oder spiele zumindest nicht ehrlich:

