Steam: Innovatives Spiel floppt zum Release total – Ein Mann rettet es: 840 % mehr Spieler, 98 % positive Reviews

Was hat sich geändert? Das Spiel erlebte doch noch einen Aufschwung: Ein YouTuber, Bricky, mit 930.000 Abos, hat am 16.06. ein Video hochgeladen. Das Video trägt den Titel: „Moonbreaker ist SO GUT! Ich verliere meinen Verstand …“

Also ein totaler Flop. Schade eigentlich, für ein so ambitioniertes Spiel.

Das Strategiespiel Moonbreaker wurde auf der Gamescom 2022 gezeigt und erschien schon im September 2022 auf Steam. Zum Release konnte es nur wenige Spieler anlocken, doch im Sommer 2023 blüht es auf. Die kürzlichen Reviews stehen bei 98 % positiv, es kostet 22,50 € in einem Sale und die Spieler entdecken es auch langsam. Anstoß für das Revival gab das Video eines YouTubers am 16. Juni.

