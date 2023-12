GTA Online enthüllt sein großes Winter-Update mit neuem Rennmodus und Besserungen für PS5 und Xbox Series X

Zweimal im Jahr erhält GTA Online ein großes Update – Im Sommer und im Winter. In diesem Winter kommen Drift-Rennen, Wildtiere und eine bekannte Figur aus Liberty City.

Was ist das für ein Update? Bei dem Winter-Update 2023 für GTA Online handelt es sich um ein Inhaltsupdate, das ein paar Besserungen für euch bringt. Manche gibt es für alle Spieler, andere nur für PS5 und Xbox Series X|S und wieder andere nur mit dem Aboservice GTA+.

Wann erscheint das Update? Ein konkretes Datum steht noch aus. Es ist bisher nur bekannt, dass es im Dezember 2023 veröffentlicht wird.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, was euch alles erwartet.

Was steckt im Winter-Update 2023?

Die Story: Verbrechen trägt man in GTA Online immer noch auf der Straße aus. So sollt ihr begehrte Fahrzeuge klauen, auseinanderbauen und verkaufen. Euer Auftraggeber ist bekannt aus Liberty City und nennt sich Yusuf Amir. Ihr kennt ihn aus GTA IV und The Ballad of Gay Tony.

Klaut für Yusuf teure Luxuskarren und lasst euch dabei von seinem Cousin Jamal helfen. Damit das Ganze nicht so auffällig ist, arbeitet ihr offiziell für Red’s Auto Parts. In diesem Zuge gibt es einen Schrotthandel, den ihr kaufen könnt. Entscheidet nach den Diebstählen, ob ihr die Karren an Yusuf verkaufen wollt oder Einzelteile ausschlachtet, um diese zu verkaufen.

Neue Rennen: In der Welt von GTA Online gibt es bereits eine große Palette von Rennen. Rundkurse, Punkt-zu-Punkt-Rennen, Stuntkurse, Rennen mit verschiedenen Klassen. Mit dem Winter-Update wird die Auswahl um Drift-Rennen erweitert. Wer früher Need for Speed Underground [2] gespielt hat, wird jetzt vielleicht nochmal extra hellhörig.

Zu den Drift-Rennen wissen wir:

Ihr könnt Driftmodifikationen an eure Autos anbauen

Eine Drift-Rennserie wird zur Auswahl gestellt

Beim LS-Car-Meet könnt ihr ausgewählte Autos mit einem Drift-Tuning aufmotzen – So könnt ihr dann auch im Freien Modus außerhalb von Rennen driften

Verbesserungen auf PS5 und Xbox: Rockstar Games erklärt im Blog-Post, dass man die „Vorteile der neuen Konsolenhardware der PS5 und Xbox Series“ nutzt und mit dem Dezember-Update folgende Features für diese Plattformen bringt:

Im südlichen Teil von San Andreas streifen wilde Tiere durch die Landschaft

Mitglieder mit GTA+ kriegen Zugang zu einer Garage mit 100 Plätzen

Durch einfaches hin- und herschieben könnt ihr auf den Konsolen leichter eure Garagen sortieren und verwalten

Verbesserungen auf allen Plattformen:

Das Interaktionsmenü wird überarbeitet und die Navigation darin erleichtert

Die Teilnahme an Straßen- und Verfolgungsrennen bringt mehr Ruf-Punkte beim LS-Car-Meet

Im LS-Car-Meet könnt ihr nun auch auf PC, PS4 und Xbox One Kopien von persönlichen Autos anderer Spieler kaufen

Im Eclipse Blvd könnt ihr die einzelnen Etagen unterschiedlich benennen

Der Voice-Chat auf Konsolen ist nun standardmäßig deaktiviert

Zum Geburtstag eures Charakters wird euch ein kleines Geschenk erwarten

Wie geht es weiter? Ein großes Highlight im Winter ist das Schnee-Update für GTA Online. Auch in diesem Jahr werden die Feiertage zelebriert. Euch erwarten neue Musik, neue Feiertagsmodi, Verbesserungen der Spielerfahrung, Creator-Updates und festliche Überraschungen.

Letztes Jahr brachte GTA Online ein verstecktes Stirb-Langsam-Event, das euch eine Waffe schenkte