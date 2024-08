Kommt nach CoD auch GTA 6 in den Game Pass? Boss gibt klare Antwort

Der Chef von Take-Two, Strauss Zelnick, spricht in einem Interview über den Game Pass und andere Abo-Dienste. Das heißeste Spiel seiner Firma ist GTA 6 von Rockstar. Wird auch das wie Call of Duty: Black Ops 6 schon zum Release in den Game Pass kommen?

Kommt GTA 6 in den Game Pass? Zelnick sagt im Interview mit Gamesindustry.biz zum Move von Microsoft, Activision Blizzard zu kaufen und Call of Duty: Black Ops 6 in den Xbox Game Pass zu bringen:

Ich denke, dass das Angebot eines Spitzentitels zu einem Premium-Preis in einem Abonnement-Service […] die Verbraucher zumindest für eine gewisse Zeit zu diesem Abonnement-Service bringen wird.

Aber er sagt auch, nur weil Call of Duty im Xbox Game Pass ist, wird das nicht für GTA 6 gelten:

Nein, es wird unsere Entscheidungen nicht beeinflussen. Denn unsere Entscheidungen sind rational.

Er sagt also im Prinzip: Für den Game Pass oder andere Abo-Dienste wäre es ein großer Erfolg, wenn GTA 6 in den Game Pass kommt. Das würde diesem Dienst einen enormen Schub verleihen, aber für Take-Two wäre das unvernünftig und daher bringe man seinen eigenen Spitzentitel, GTA 6, nicht in den Game Pass oder in andere Abo-Dienste.

Take-Two kann und will sich solche Experimente nicht leisten

Das ist der Hintergrund: Bereits 2022 hatte Zelnick solchen Ideen eine Absage erteilt. Er sieht das Problem darin, dass Kunden nicht bereit seien, deutlich mehr Geld auszugeben, nur weil ein Premium-Titel wie GTA 6 in einen Abo-Dienst komme.

Man könne es sich bei Take-Two nicht leisten, sein Geschäftsmodell derart radikal umzustellen und das auf eine Art, bei der am Ende weniger Geld herumkommt.

Zelnick will große Hits

Wie sieht er die Zukunft für seine Firma? Neben GTA 6, das klar das Flaggschiff der Firma ist, hat Take-Two 15 „immersive Core“-Games in Entwicklung, dazu 5 Mobile-Releases und 3 Remasters für die nächsten Finanzjahre 2026 und 2027.

Auch Civilization 7 ist für diese Zeitspanne geplant.

Für Zelnick ist klar, was die Firma brauche, um besser zu laufen als die anderen Teilnehmer im Markt: „Große Hits“. Und man glaubt, dass man bei Take-Two alles habe, um diese Hits zu liefern.

GTA 6 steht stark im Fokus der weltweiten Spielerschaft, aber bislang sind nur wenige Details zum Spiel bekannt. Wie eng und kritisch GTA 6 diskutiert und betrachtet wird, sieht man schon jetzt an Diskussionen über einzelne Features, die hohe Wellen schlagen: GTA 6 wird realistischer, bekommt angeblich ein lästiges Feature aus Red Dead Redemption 2