Ehemaliger Rockstar-Entwickler meint, GTA 6 wird das beste Spiel aller Zeiten – fast so gut wie ein legendäres Indie-Spiel

Die Fans von Grand Theft Auto warten ungeduldig auf den Release von GTA 6 und auch ein ehemaliger Entwickler von Rockstar Games will das Action-Spiel zocken. Er hat hohe Erwartungen.

Wer ist der Rockstar-Entwickler? Obbe Vermeij ist ein ehemaliger Entwickler von Rockstar Games. Dort war er knapp 14 Jahre, von 1995 bis 2009, für Rockstar North im schottischen Edinburgh als technischer Direktor tätig.

In seiner Zeit bei Rockstar hat er an verschiedenen GTA-Teilen mitgewirkt, darunter das legendäre GTA San Andreas. Außerdem war er an GTA 3, Vice City, Vice City Stories, GTA 4 sowie dessen Erweiterungen „The Lost and Damned“ und „The Ballad of Gay Tony“ beteiligt.

Auf X.com wurde Vermeij gefragt, ob er GTA 6 spielen werde und was er von dem Action-Spiel erwarte. Die Antwort des ehemaligen Entwicklers könnte nicht eindeutiger sein.

„Es wird das beste Spiel aller Zeiten“

Was sagt der Entwickler zu GTA 6? Zunächst sagte Vermeij, dass er GTA 6 spielen werde und ergänzte anschließend seine hohen Erwartungen an das Spiel: „Ich denke, es wird das beste Spiel aller Zeiten.“

Dann ergänzte er, dass es für ihn fast so gut werden könnte wie ein beliebtes Indie-Spiel: „Ich glaube, es wird mir fast genauso viel Spaß machen wie Stardew Valley.“

Stardew Valley gilt als eines der besten Spiele auf Steam. Die 2016 veröffentlichte Farming-Simulation kann durch ihr ausgeprägtes Social-System trotz Pixelgrafik überzeugen. Von über 715.000 Reviews auf Steam sind starke 98 % (!) positiv. Damit zählt es neben Portal 2 und People Playground zu den 3 bestbewerteten Spielen der Plattform (via SteamDB)

Ob GTA 6 zumindest das beste Spiel 2025 werden kann, ist allerdings zum aktuellen Zeitpunkt keine Frage der Qualität. Bislang kennen wir noch kein Release-Datum für das sehnsüchtig erwartete Spiel und so gibt es auch Gerüchte und Spekulationen, GTA könnte erst 2026 kommen.

Erst kürzlich sagte ein bekannter und äußerst gut verknüpfter Branchen-Insider, er glaube, dass der neueste Teil von Grand Theft Auto tatsächlich verschoben wird und erst 2026 erscheint. Als möglichen Faktor für eine solche Verschiebung nennt er ein Versprechen von Rockstar Games: GTA 6: Insider ist sich sicher, der Release wird verschoben