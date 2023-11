Ex-Entwickler spricht über seine Zeit bei Rockstar, bekommt Ärger mit dem Studio hinter GTA 6, löscht seinen Blog

Der ehemalige Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij kündigte am 11. November über Twitter/X einen Blog zu veröffentlichen über seine Zeit bei Rockstar North, wo er unter anderem an Titeln wie GTA 3&4, Vice City und San Andreas arbeitete. Mitarbeiter von Rockstar North, die zusammen mit Vermeij gearbeitet haben, waren darüber nicht erfreut und forderten, weshalb Vermeij sich dazu entschied den Blog zu löschen.

Was ist passiert? Obbe Vermeij arbeitete von 1995-2009 bei Rockstar North an mehreren bekannten Titeln wie GTA 3&4, Vice City und San Andreas. Über diese Zeit hat er einen Blog verfasst, in welchem er zum einen lustige Anekdoten erzählt, aber auch einige Details zu dem Spiel GTA 3, die vorher noch nicht bekannt waren.

“Ich habe eine Mail von Rockstar North erhalten” heißt es in seinem finalen Post am 22. November. Einige seiner Kollegen in Edinburgh seien nicht sehr erfreut über seinen Blog gewesen, weshalb er sich dazu entschlossen habe, diesen wieder zu löschen. Er wolle seine Kollegen in Edinburgh nicht verärgern, heißt es später in einem Post von ihm auf X.

Worum ging es in dem Blog? In seinem Blog berichtete er hauptsächlich von der Entwicklung der GTA-Titel, an deren Entwicklung er beteiligt war. Hierbei geht er auf Themen ein, wie z.B. das Wetter in den Spielen funktioniert, warum es viele Autos von selben Typen gab und vieles mehr.

In einigen seiner Geschichten werden auch die Namen seiner Entwicklungskollegen genannt. Auch wenn sie nichts Peinliches enthielten, kann dies natürlich ein Grund sein, warum einige seiner Kollegen verärgert waren, wenn er nicht vorher um Erlaubnis gefragt hätte.

Warum löschte Vermeij seinen Blog? Viele Fans aus der GTA-Reihe reagieren auf X traurig und verwirrt über die Nachricht der Löschung des Blogs. So berichten viele, die diesen gelesen haben, darüber, dass der Blog keine negativen Erlebnisse bei Rockstar North enthalten hat. Zudem soll Vermeij sehr lobend über seine ehemaligen Kollegen gesprochen haben.

“Ich dachte, es würde sie freuen, den Blog zu lesen”, heißt es später in einem Post auf X von Vermeij. Er sei überrascht gewesen, dass das Gegenteil nun der Fall war.

Er betont jedoch, dass Rockstar New York nicht involviert war und auch keine rechtlichen Schritte gegen ihn eingeleitet wurden aufgrund seiner Veröffentlichung. Auch sei er nicht gezwungen worden, den Blog zu löschen, so wie von einigen Fans auf X vermutet. Der Blog sei ihm nur nicht wichtig genug, um seine Kollegen in Edinburgh zu verärgern.

Wie geht es jetzt weiter? In seinem finalen Blogpost äußert Vermeij den Wunsch, dass Rockstar selbst offen über die Entwicklung der GTA-Trilogie spricht, ist sich jedoch sicher, dass dies nicht in naher Zukunft passieren wird.

“Vielleicht versuche ich es in ein oder zwei Jahrzehnten nochmal”, scherzt er noch einmal. Viele Fans äußern sich hierzu schon auf Twitter und wünschen sich ebenfalls, dass Vermijs nochmals über seine Zeit bei Rockstar berichtet.