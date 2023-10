Ex-Entwickler sagt, GTA 6 muss das Gegenteil von GTA 5 werden: „Kleiner und kompakter wäre besser“

Der Nachfolger zu Grand Theft Auto 5, GTA 6, ist Gerüchten zufolge bereits seit einiger Zeit in Entwicklung. Zuletzt sorgte das Spiel mit mehreren Leaks für Aufsehen. Nun hat sich der ehemalige Rockstar-Games-Entwickler Tony Gowland zu Wort gemeldet.

Wer ist Tony Gowland? Tony Gowland ist seit dem Jahr 2000 in der Gaming-Brache tätig. Zu seinen ersten Projekten gehörte das Lava-Level in Lego Bionicle für Argonaut Sheffield. 2004 startete er als Designer bei Rockstar North und arbeitete als Lead Designer bei Rockstar San Diego an Red Dead Redeption.

2010 bis 2011 war er als Senior Mission Scripter tätig. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten frühe Missionen und Systemskripte für GTA Online, einem Multiplayer auf Basis des Mainline-Games GTA 5.

Seit 2012 ist Gowland bei mehreren Gaming-Firmen aktiv gewesen, darunter The Blast Furnace, Activision und Outplay Entertainment. Seit 2015 ist er bei Ant Workshop angestellt.

„Kleiner und kompakter“ – Tony Gowland spricht über GTA 6

Was sagt er zu GTA6? In einem Interview mit PCGamesn.com sprach Tony Gowland über GTA 6 und seine Hoffnungen für das Spiel. Er selbst findet, nach GTA 5 müsse GTA 6 das genaue Gegenteil und damit kleiner und kompakter sein:

Ich denke, ein kleinerer, aber dichter besiedelter Ort würde vielleicht etwas von der denkwürdigen Navigation zurückbringen, die ich am Original so geliebt habe. Tony Gowland im Interview mit Pcgamesn.com, 28.10.2023

Zudem äußerte er sich zu den Leaks, aufgrund derer GTA 6 zuletzt Schlagzeilen machte:

GTA 6: 49 Sekunden geleaktes Gameplay zeigt die Hauptfiguren, die Grafik und ein Feature

Das einzige, was ich gesehen habe, sind ein paar Ausschnitte aus dem durchgesickerten Material, und ich habe ziemlich schnell aufgehört, es mir anzusehen. Ich fand es wirklich herzzerreißend für das Team, dass all ihre harte Arbeit der Welt zum ersten Mal in einem so schäbigen und unfertigen Zustand gezeigt wurde, und ich würde viel lieber auf einen offiziellen Trailer warten, um mich wirklich zu begeistern. Tony Gowland im Interview mit Pcgamesn.com, 28.10.2023

Die Weltkarte von GTA 5. Wie groß die neue Map von GTA 6 sein soll, ist aktuell noch nicht bekannt.

Was ist bislang zu GTA 6 bekannt? Aktuell gibt es weder offizielles Bildmaterial noch ein Release-Datum für GTA 6. Rockstar Games hält sich bedeckt, was die Zukunft der Game-Reihe angeht. Der Entwickler hat bislang nur bestätigt, dass das Spiel entwickelt wird.

Im September 2022 wurden 3,4 Gigabyte an angeblichem Bildmaterial aus einer Test-Build für GTA 6 im GTAForums -Forum geleakt. Zudem war für einige Zeit das Video eines Überfalls im Pulp-Fiction-Style auf Youtube zu finden.

Etwa ein Jahr später tauchte ein 49-Sekunden umfassender neuer Clip im Internet auf. Dieser zeigte Gameplay, Hauptfiguren und ein neues Feature.

Eine offizielle Ankündigung von Rockstar Games für ein GTA-6-Release-Datum steht aktuell noch aus. Laut einem Finanzbericht von Take-Two, der Mutterfirma von Rockstar Games, ist ein Release zwischen April 2024 und März 2025 geplant.

Seit ihr schon auf GTA 6 gespannt? Oder bleibt ihr auch zukünftig bei GTA Online? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.