GTA 6 doch zum Start auf PC spielbar? Kurzzeitig machte eine Meldung Hoffnung, jetzt besitzen wir Klarheit 

Für wenige Stunden konnten PC-Spieler annehmen, dass sie doch über Umwege die Möglichkeit haben werden, GTA 6 auf dem PC spielen zu können. Leider machte eine neue Ansage diesem Plan einen Strich durch die Rechnung.

Was hätte GTA 6 auf dem PC ermöglicht? Laut The Verge habe Xbox-CEO Asha Sharma ihren Mitarbeitern bei einer Versammlung am Vormittag des 6. Oktobers mitgeteilt, im Zusammenhang mit GTA 6 etwas zu tun, was „kein anderer Plattformbetreiber tut“. The Verge bezieht sich auf Quellen, „die mit Plänen von Microsoft vertraut sind“, laut denen es Xbox gelungen sei, einen Vertrag über die exklusiven Spiel-Streaming-Rechte für GTA 6 abzuschließen.

Dieser Vertrag habe beinhaltet, dass man durch das Xbox Cloud Gaming GTA 6 auch für Spieler zur Verfügung stellt, die nur über einen PC – und eben einen Xbox Game Pass – verfügen würden.

Diese potenzielle, wenn auch für viele Gamer recht teure Variante, durch den Game Pass GTA 6 auch auf dem PC spielen zu können, sorgte bei vielen Fans kurzzeitig für Hoffnung. Leider wurde diese nach wenigen Stunden zunichte gemacht.

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CSO von Xbox muss einschreiten

Was wurde klargestellt? Wenige Stunden, nachdem die Neuigkeit in der Community von GTA 6 ihre Runden nahm, meldete sich Matthew Ball, Chief Strategie Officer bei Xbox, mit einem Post auf X:

Es ist zwar schön zu sehen, wie groß die Vorfreude auf „GTA VI“ und die Xbox ist, doch dies hat auch zu einigen Falschmeldungen geführt. Wir freuen uns darauf, „GTA VI“ am 19. November auf der Xbox zu veröffentlichen, allerdings wird das Spiel nicht exklusiv oder auf dem PC erhältlich sein.

Xbox-CSO Matthew Ball auf X

Ein paar Fans fragen sich unter dem Statement, ob sie mit verschiedenen Interpretationen doch irgendwie Hoffnung für ein gestreamtes GTA 6 auf dem PC entlocken können. Handelt es sich um ein Angebot, das schlichtweg nicht „exklusiv“ sei, aber trotzdem verfügbar sein wird?

Da der CSO jedoch buchstäblich von Falschmeldungen (in seinen Worten „misreporting”) spricht, kann man annehmen, dass GTA 6 auf dem PC zunächst noch eine auf unbestimmte Zeit entfernte Sache ist.

Bis ein offizielles Statement von Xbox kommt, werten wir die Nachricht des CSOs als den derzeitigen offiziellen Stand rund um die Thematik.

Habt ihr selbst auch kurz gedacht, dass GTA 6 durch den Game Pass auf dem PC spielbar sein wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Der Game Pass und sein Cloud-Gaming sorgten erst vor Kurzem für neue Empörung bei vielen Gamern, als eine neue Bedingung eingeführt wurde: Neues Zeitlimit im Xbox Game Pass ist so dreist, dass Spieler es zunächst für einen Witz halten