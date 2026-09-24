WoW Forever: So könnt ihr die Grafik noch schöner machen

Noch hübschere Grafik in WoW Forever? Mit ein paar Kniffen geht das ganz leicht. Wir zeigen euch, wie ihr es aktiviert.

Mit World of Warcraft Forever versuchen sich die Entwickler des Spiels an einer Überarbeitung der Grafik. Während die allermeisten Assets nicht angerührt werden, gibt es neue Effekte durch Nebel, Licht und Reflexionen. Doch aus der Grafik von WoW Forever lässt sich noch viel mehr rausholen, um eine immersive Welt zu erschaffen.

Ein Spieler zeigte im Subreddit des Spiels, wie man die Begrenzungen der Optionen von WoW kinderleicht umgehen kann. Das Ergebnis ist ein Spiel, das noch besser aussieht.

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Was muss man tun? In den Optionen von World of Warcraft könnt ihr die meisten Einstellungen anhand eines Sliders zwischen 1 und 10 einstellen. Das ist jedoch nur die Begrenzung, die das Spiel von Haus aus setzt. Durch verschiedene Konsolenbefehle könnt ihr die Grafikeinstellungen noch weiter erhöhen auf Werte, die im Menü gar nicht zugänglich sind. So könnt ihr die Render-Distanz erhöhen und mehr Details bereits über große Weiten hinweg sehen. Die genauen, notwendigen Konsolenbefehle findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Beachtet dabei allerdings, dass eure Grafikkarte und das ganze System stärker belastet werden. Die FPS könnten sinken, was gerade in Gebieten wie den Hauptstädten spürbar sein kann.

Das sieht schon schick aus – aber da geht noch mehr!

Was sollte man davon erwarten? Grundsätzlich bleibt der WoW-Stil natürlich erhalten und das Spiel sieht nicht vollkommen anders aus. Doch werden Objekte in der Umgebung bereits viel früher geladen, sodass ihr bereits aus größerer Distanz Gräser, Steine oder Bäume seht, die ansonsten erst nachträglich „reingeladen“ werden, wenn ihr näher kommen würdet.

Normalerweise zeigt WoW (und die meisten anderen Spiele) viele kleine Objekte nämlich erst an, wenn man in die unmittelbare Nähe davon kommt, also auf knapp 50 Meter. Mit dem Umgehen der Einstellungen kann man diese Reichweite jedoch drastisch erhöhen und sie bereits auf mehrere Hundert Meter anzeigen lassen.

Effekte wie Reflexionen im Wasser sind deutlicher, Schatten weitaus schärfer und die Wetter-Effekte werden intensiver dargestellt.

So sieht es die Community: In den Kommentaren gibt es eine Menge positives Feedback über diese Optionen. Manche warnen jedoch auch, dass das die FPS negativ beeinflussen kann, aber das sollte auf der Hand liegen.

„Ich sage es ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass das alles einen großen Unterschied macht … aber das hat es. Das ist unglaublich. Die Render-Distanz auf Maximum für all das coole Zeug ist mein liebster Teil davon. Danke für die Tipps!“ – jeffcabbages

Wie genau die Anpassungen funktionieren, erfahrt ihr auf der zweiten Seite des Artikels. Falls ihr lieber nicht mit den Einstellungen herumspielen wollt und stattdessen nachlesen möchtet, was die Entwickler sich bei der Einführung von neuen Grafik-Effekten gedacht haben – das haben sie lang und breit erklärt.