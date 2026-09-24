Xbox-Entwickler erhält eine Beförderung, nur um am nächsten Tag gefeuert zu werden

Xbox hat einen leitenden Entwickler der Halo Studios entlassen. Das Kuriose dabei: Er wurde erst einen Tag zuvor befördert.

Um wen geht es? Josh Daniels war ein leitender Entwickler bei den von Xbox geführten Halo Studios. In der Vergangenheit hat er zudem an weiteren Xbox-Spielen wie Forza Horizon 5 und Forza Motorsport 7 mitgearbeitet.

Als Cinematic Director von Halo war Daniels etwa für die Inszenierung von Videosequenzen zuständig. Oftmals fallen zudem die Erstellung von geskripteten Events im Spiel sowie die Motion-Capture-Direktion in diesen Arbeitsbereich.

Wie Daniels auf LinkedIn mitteilte, wurde er am Dienstag, dem 22. September 2026, bei Xbox bzw. den Halo-Studios entlassen. Kurz zuvor sei er noch in derselben Woche befördert worden, genauer gesagt: nur einen Tag vorher.

Als Entwickler der Halo Studios war Daniels an der Umsetzung des jüngsten Halo-Remakes „Halo: Campaign Evolved” beteiligt. Hier könnt ihr einen Trailer sehen:

Video starten Microsoft zeigt Halo: Campaign Evolved im Trailer Autoplay

Halo-Entwickler von Umstrukturierung bei Xbox betroffen

Das steckt hinter der Entlassung: Daniels Entlassung ist Teil einer großen Umstrukturierung bei Xbox, in deren Rahmen 2026 insgesamt 3.200 Mitarbeiter entlassen werden bzw. wurden.

Am 22. September gab Xbox dann bekannt, 268 Stellen bei den Halo Studios sowie anderen First-Party-Studios, der XGS-Führungsebene und in zentralen Funktionen zu streichen. Außerdem soll Activision den nächsten Halo-Titel mit einem eigens dafür gegründeten Team entwickeln, während ein kleines Team der Halo Studios erhalten bleibe, um die Community und die bereits veröffentlichten Halo-Spiele zu betreuen.

Daniels Rolle als Cinematic Director der Halo Studios ist anscheinend eine der Stellen, die Xbox bei der neuesten Umstrukturierung und Entlassungswelle gestrichen hat.

Das Remake Halo: Campaign Evolved kam bei einem Teil der Halo-Community aus vielen Gründen nicht gut an. MeinMMO-Redakteur Dariusz hat den ikonischen Teil der beliebten Reihe mit der Neuauflage des Shooters zum ersten Mal gespielt und dabei einen deutlich positiveren Eindruck bekommen. Mehr dazu auf MeinMMO: Halo: Campaign Evolved im Test: Als PlayStation-Gamer verstehe ich endlich, wovon Xbox-Spieler seit 25 Jahren schwärmen