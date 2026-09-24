Pokémon GO kündigt GO Tour 2027 an, Fans hoffen auf echtes Top-Monster

Die Pokémon GO Tour 2027 wurde angekündigt. Dieses Mal steht alles im Zeichen der Region Alola. Was erwartet uns da?

Wann findet die GO Tour 2027 statt? Die GO Tour hat ihre Termine im Februar erhalten.

Es gibt ein lokales Event in Kaohsiung (Taiwan) und Los Angeles (USA) vom 19. bis 21. Februar 2027.

Zudem folgt das große globale Event am 27. und 28. Februar. Da kann dann jeder teilnehmen.

Zu dem Event wird es auch wieder Tickets geben, allerdings gibt es noch keine konkreten Informationen, welche Inhalte uns diese Events bringen werden.

Nur ein Satz in der Ankündigung in Verbindung mit der Alola-Region lässt die Fans schon jetzt spekulieren: Zusammen können wir auch das nächste Jahr zum Ultra-Abenteuer werden lassen!

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Worauf hoffen Fans bei der Alola-Tour 2026?

In der Vergangenheit war es oft so, dass die Pokémon der jeweiligen Regionen der Tour nahezu vollständig erschienen. Die Ultra-Formulierung aus dem obenstehenden Satz passt natürlich gut zu Alola – schließlich ist die Region nicht nur der Spielort der Editionen Sonne und Mond, sondern auch Ultrasonne und Ultramond.

Ein wichtiges Element dieser Spiele sind die Ultrabestien, die ebenfalls zu dem Satz passen. Aber: Die sind halt eigentlich alle schon in Pokémon GO verfügbar.

Ein Pokémon, das derzeit noch fehlt, passt aber ebenso: Ultra-Necrozma.

Das hoffen Fans: In einer Diskussion im Pokémon-GO-Subreddit TheSilphRoad bringt User NinsMCD das Monster ins Spiel. In den Kommentaren finden sich mehrere Stimmen, die ebenso damit rechnen, dass sich die Formulierung auf Ultra-Necrozma beziehen muss.

Was ist das für ein Pokémon? Von Necrozma gibt es derzeit drei Formen in Pokémon GO: Die Grundform sowie die Fusionsformen Abendmähne mit Solgaleo und Morgenschwingen mit Lunala.

Die fehlende vierte Form ist Ultra-Necrozma, ein sehr mächtiges, legendäres Psycho-Drache-Pokémon. Dies ist eine befreite Form Necrozmas, die in goldenem Licht erscheint und durch den sogenannten Ultra Burst erreicht wird. Dabei handelt es sich um einen Formwandel, den Abendmähne oder Morgenschwinge durchführen können.

Wie wahrscheinlich ist das? Unserer Einschätzung nach ist es sehr gut möglich, dass Ultra Necrozma bei diesem Event sein Debüt feiert – es wäre wirklich sehr passend. Da bereits mächtige Monster wie Mega-Mewtu oder Endynalos im Spiel sind, würde es auch nicht mehr so sehr aus der Reihe fallen, wie es vor ein paar Jahren noch der Fall gewesen wäre. Allerdings ist es auch durchaus möglich, dass man sich so ein Highlight-Pokémon eher für das GO Fest im Sommer aufspart. Hier heißt es: Abwarten. Denn aktuell gibt es dazu nur Spekulationen.

Die Alola-Tour ist noch ein ganzes Stück weit weg, aber bis dahin gibt es noch jede Menge weitere Events, bei denen ihr euch Pokémon schnappen könnt. Was der nun kommende Monat noch bringt, haben wir hier für euch zusammengefasst: Alle Events im Oktober 2027 bei Pokémon GO. Und auf der folgenden Seite sammeln wir alle Informationen zur GO Tour 2027 und aktualisieren diese, sobald mehr bekannt ist.